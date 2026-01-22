Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την Πηνεία Ηλείας – Κατέρρευσε στάβλος, χάθηκαν δεκάδες ζώα

  • Ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε την Πηνεία Ηλείας, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή στάβλου κτηνοτρόφου και τη διασκόρπιση δεκάδων ζώων.
  • Ο κτηνοτρόφος Νίκος Καραβέλας μίλησε στην ΕΡΤ, περιγράφοντας το σοκ που ένιωσε όταν είδε την κτηνοτροφική του μονάδα διαλυμένη και 60 ζώα να αγνοούνται.
  • Ο στάβλος έχει καταστραφεί ολοσχερώς, με τον κτηνοτρόφο να δηλώνει πως «δεν έχει μείνει τίποτα» και την αναζήτηση των αγνοούμενων ζώων να συνεχίζεται υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Αντιμέτωπος με ολοκληρωτική καταστροφή είναι ένας κτηνοτρόφος στην Πηνεία Ηλείας, όπου μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας είδε στον στάβλο του να καταρρέει από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο που χτύπησε την περιοχή και τα ζώα του να έχουν διασκορπιστεί στη γύρω περιοχή.

Ο κτηνοτρόφος Νίκος Καραβέλας, μίλησε στην ΕΡΤ, για το σοκ που ένιωσε όταν είδε την κτηνοτροφική του μονάδα να έχει διαλυθεί και να αγνοούνται 60 ζώα. «Δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο» δήλωσε εξηγώντας ότι πλέον με τη συνδρομή των συγχωριανών του προσπαθεί να βρει και να περισυλλέξει τα ζώα που τρόμαξαν.

«Έχουμε βρει σχεδόν τα μισά. Δεν ξέρουμε αν ζουν τα υπόλοιπα και που θα τα βρούμε» ανέφερε περιγράφοντας ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή παραμένουν για δεύτερο 24ωρο αντίξοες.

«Ο στάβλος έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Δεν έχει μείνει τίποτα. Οι κολώνες ήταν μέσα στο μπετό και κατάφερε και τις 24 να τις σηκώσει», πρόσθεσε ο κτηνοτρόφος.

 

