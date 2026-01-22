Νίκος Ανδρουλάκης: Στις Βρυξέλλες για την έκτακτη προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συμμετέχει σήμερα στις Βρυξέλλες στην έκτακτη προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
  • Στην προσύνοδο αναμένεται να τεθούν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις και τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.
  • Η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής του ΠΑΣΟΚ στις διεργασίες των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης.
Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης

Στις εργασίες της έκτακτης προσυνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες, θα συμμετάσχει το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην προσύνοδο αναμένεται να τεθούν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, καθώς και τις προτεραιότητες της σοσιαλδημοκρατικής οικογένειας ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στις διεργασίες των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης.

