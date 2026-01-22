Γροιλανδία: Η υπαναχώρηση Τραμπ στο Νταβός για τους δασμούς – Παρουσίασε τον εαυτό του ως υπερασπιστή των δυτικών αξιών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε ξαφνικά την Τετάρτη από τις απειλές για επιβολή δασμών ως μοχλό πίεσης για την κατάληψη της Γροιλανδίας, απέκλεισε τη χρήση βίας και άφησε να εννοηθεί ότι είναι ορατή μια συμφωνία για τον τερματισμό μιας διαμάχης για το δανικό έδαφος που διακινδύνευσε τη βαθύτερη ρήξη στις διατλαντικές σχέσεις εδώ και δεκαετίες.

Ταξιδεύοντας στο Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ υποχώρησε, προς το παρόν, από εβδομάδες ρητορικής που συγκλόνισαν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και διακινδύνευσαν έναν νέο παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο. Ο Τραμπ είχε απειλήσει το Σαββατοκύριακο να επιβάλει αυξανόμενους δασμούς στις εξαγωγές οκτώ ευρωπαϊκών χωρών με προορισμό τις ΗΠΑ.

Αλλά μετά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο ελβετικό θέρετρο των Άλπεων, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι της Αρκτικής θα μπορούσαν να σφυρηλατήσουν μια νέα συμφωνία για το στρατηγικό νησιωτικό έδαφος των 57.000 κατοίκων, η οποία θα ικανοποιούσε την επιθυμία του για ένα σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «Χρυσός Θόλος» και πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά, ενώ παράλληλα θα μπλοκάρει τις φιλοδοξίες της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική.

«Είναι μια συμφωνία με την οποία όλοι είναι πολύ ευχαριστημένοι», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Είναι μια μακροπρόθεσμη συμφωνία. Είναι η απόλυτη μακροπρόθεσμη συμφωνία. Τοποθετεί τους πάντες σε μια πραγματικά καλή θέση, ειδικά όσον αφορά την ασφάλεια και τα ορυκτά».

«Είναι μια συμφωνία που ισχύει για πάντα», πρόσθεσε.

Ο Ρούτε αργότερα δήλωσε ότι το ζήτημα του κατά πόσον η Γροιλανδία θα παραμείνει στη Δανία δεν τέθηκε στις συνομιλίες του με τον Τραμπ. «Αυτό το ζήτημα δεν αναφέρθηκε στις συνομιλίες μου απόψε με τον πρόεδρο», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Special Report with Bret Baier» του Fox News.

«(Ο Τραμπ) επικεντρώνεται πολύ στο τι πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η τεράστια περιοχή της Αρκτικής -όπου συντελούνται αλλαγές αυτή τη στιγμή, όπου οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι όλο και πιο δραστήριοι- μπορούμε να την προστατεύσουμε».

Οι απειλές

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ είχε εξαπολύσει για περισσότερο από μία ώρα επιπλήξεων και απαξιωτικών απειλών προς χώρες που είχαν ήδη ταραχθεί από την προσπάθειά του να κατασχέσει εδάφη από έναν μακροχρόνιο σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι η ξαφνική αλλαγή τόνου του προέδρου δεν επιλύει τη διαμάχη, αλλά βοηθά στην εκτόνωση μιας ανοιχτής ρήξης μεταξύ συμμάχων καθώς προσπαθούν να διευθετήσουν τις διαφορές τους κατ’ ιδίαν.

Παρέμεινε ασαφές τι είδους συμφωνία θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Τραμπ για απόλυτη «κυριότητα» μιας περιοχής που οι κάτοικοι και οι ηγέτες της έχουν δηλώσει ότι δεν πωλείται.

«Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Δανίας, της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα προχωρήσουν με στόχο να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν θα αποκτήσουν ποτέ θέση – οικονομικά ή στρατιωτικά – στη Γροιλανδία», δήλωσε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Δεν δόθηκε ημερομηνία ή τόπος διεξαγωγής τέτοιων διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ανέθεσε στον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και στον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να συμμετάσχουν σε περαιτέρω συζητήσεις.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γροιλανδία δεν έχει καμία απολύτως σημασία για εμάς», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μιλώντας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας.

Ο Τραμπ δήλωσε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ είχαν «διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή» και ότι «βάσει αυτής της κατανόησης, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου».

Ήταν η τελευταία σε μια σειρά ανατροπών σημαντικών πολιτικών ή απειλών από τον Τραμπ πριν από τις προθεσμίες που έχει επιβάλει κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Η Δανία δήλωσε ότι το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω ιδιωτικής διπλωματίας και όχι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ κυριαρχεί στην ατζέντα του Νταβός

Τα σχόλια του Τραμπ για τη Γροιλανδία κυριάρχησαν στο Νταβός. Ενθαρρυμένος έπειτα από έναν χρόνο στην εξουσία, κατά τον οποίο σημαντικοί θεσμοί και συμμάχοι υποτάχθηκαν στη θέλησή του, ο Τραμπ επέπληξε τους Ευρωπαίους στο έδαφός τους για ζητήματα που κυμαίνονται από την αιολική ενέργεια και το περιβάλλον έως τη μετανάστευση και τη γεωπολιτική.

Παρουσίασε τον εαυτό του ως υπερασπιστή των δυτικών αξιών. «Θέλουμε ισχυρούς συμμάχους, όχι σοβαρά αποδυναμωμένους», είπε ο Τραμπ. «Αγαπώ την Ευρώπη και θέλω να τη δω να πηγαίνει καλά, αλλά δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ενώ απέσυρε την απειλή βίας για τη Γροιλανδία, ο Τραμπ καυχήθηκε για την στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, επικαλούμενος πρόσφατες επιχειρήσεις όπως η σοκαριστική εκδίωξη του Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας στις αρχές του μήνα.

Αποκαλώντας τη Δανία «αχάριστη», ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε την εδαφική διαμάχη ως ένα «μικρό αίτημα» για ένα «κομμάτι πάγου» και είπε ότι μια εξαγορά δεν θα αποτελούσε απειλή για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, η οποία περιλαμβάνει τη Δανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι σε θέση να ασφαλίσει τη Γροιλανδία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε λανθασμένα στη Γροιλανδία ως Ισλανδία, ένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.

«Μπορείτε να πείτε ναι και θα σας είμαστε πολύ ευγνώμονες ή μπορείτε να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε»

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε επίσης την ομιλία του για να ξεκαθαρίσει λογαριασμούς και σε άλλα παράπονα. Επιτέθηκε στη Βρετανία για την ανεπαρκή εξόρυξη πετρελαίου από τη Βόρεια Θάλασσα, στην Ελβετία για το εμπορικό της πλεόνασμα σε αγαθά με τις ΗΠΑ, στη Γαλλία για τη φαρμακευτική της πολιτική, στον Καναδά για αυτό που θεώρησε αχαριστία του και στο ΝΑΤΟ για την απροθυμία του να συμμορφωθεί με τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Τα σχόλιά του προκάλεσαν άβολα βλέμματα και ελαφρά γέλια από το κοινό στο Νταβός, αλλά οι περισσότεροι παρέμειναν σιωπηλοί. Η ομιλία του δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την κορυφαία εγχώρια πολιτική πρόκληση του Τραμπ, τις χαμηλές βαθμολογίες που δίνουν οι ψηφοφόροι στον χειρισμό του στα ζητήματα του κόστους ζωής.

Αν και οι βοηθοί του είχαν προαναγγείλει ένα οικονομικό μήνυμα, ο Τραμπ είχε σχεδόν μία ώρα ξεκινήσει την ομιλία του προτού θέσει τις νεότερες πρωτοβουλίες του για τη μείωση του κόστους στέγασης.

Πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση έχουν δηλώσει στο παρελθόν στο Reuters ότι η πίεση του Τραμπ για τη Γροιλανδία σχετίζεται με την επιθυμία του να επεκτείνει την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών με τον μεγαλύτερο τρόπο από τότε που η Αλάσκα και η Χαβάη έγιναν πολιτείες το 1959.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ αναμενόταν να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο πλαίσιο του ταξιδιού, ο Τραμπ εργαζόταν για να εξασφαλίσει την υποστήριξη δεκάδων ηγετών του κόσμου ώστε να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία του «Συμβούλιο Ειρήνης» που αποσκοπεί στην επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων, ακόμη και όταν διπλωμάτες λένε ότι αυτό θα μπορούσε να βλάψει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.