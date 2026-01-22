ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης

  • Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά σε επανέλεγχο όλων των υποθέσεων ρευματοκλοπής που διαπιστώθηκαν το 2025 και σε αναστολή της διακοπής της ηλεκτροδότησης λόγω οφειλής για ρευματοκλοπή στις χαμηλές οικιακές παροχές. Αυτή η κίνηση γίνεται καθώς υπήρξαν περιπτώσεις που καταλογίστηκαν ποινές χωρίς να συντρέχει παράβαση.
  • Λόγω του μεγάλου πλήθους των διαπιστωμένων περιπτώσεων ρευματοκλοπής, έχει ήδη εφαρμοστεί αναστολή αποστολής βεβαιώσεων για μικρές παροχές ιδιωτών. Ο Διαχειριστής προχώρησε επιπλέον σε ενιαία και πλήρως κεντρικοποιημένη διαχείριση των υποθέσεων και των ενστάσεων των καταναλωτών.
  • Το κόστος των ρευματοκλοπών ξεπερνά τα 450 εκατ. ευρώ τον χρόνο, επιβαρύνοντας τους συνεπείς καταναλωτές με περίπου 60 ευρώ ετησίως στον λογαριασμό τους. Παρόλα αυτά, ο ΔΕΔΔΗΕ εκτιμά ότι οι έλεγχοι κατά τη διετία 2024-2025 οδήγησαν σε μείωση των απωλειών κατά 200 εκατ. ευρώ.
Σε επανέλεγχο όλων των υποθέσεων ρευματοκλοπής που διαπιστώθηκαν το 2025 και σε αναστολή της διακοπής της ηλεκτροδότησης λόγω οφειλής για ρευματοκλοπή στις χαμηλές οικιακές παροχές προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ, όπως ανέφεραν πηγές του Διαχειριστή.

Παράλληλα, πρόσθεταν οι ίδιες πηγές, λόγω του μεγάλου πλήθους των διαπιστωμένων περιπτώσεων και προκειμένου να αποφευχθούν αστοχίες, έχει ήδη εφαρμοστεί αναστολή αποστολής βεβαιώσεων για μικρές παροχές ιδιωτών.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία το 2025 έγιναν περισσότερες από 50.000 τεχνικές επιθεωρήσεις (+48% σε σχέση με το 2024). Επιπλέον, ο ΔΕΔΔΗΕ σύστησε ειδική ομάδα στελεχών και εξειδικευμένο τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο, με στόχο την επιτάχυνση των ελέγχων και την προστασία των συνεπών καταναλωτών.

Ωστόσο υπήρξαν περιπτώσεις που καταλογίστηκαν ποινές για ρευματοκλοπή χωρίς να συντρέχει παράβαση. Για τον λόγο αυτό ο Διαχειριστής προχώρησε επιπλέον σε ενιαία και πλήρως κεντρικοποιημένη διαχείριση των υποθέσεων ρευματοκλοπής και των ενστάσεων που υποβάλλουν οι καταναλωτές, “διασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα όλων των αιτημάτων, απαρέγκλιτη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και παροχή τεκμηριωμένων, ενιαίων απαντήσεων από εξειδικευμένο προσωπικό”.

Το κόστος των ρευματοκλοπών ξεπερνά τα 450 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ποσό που επιμερίζεται στους συνεπείς καταναλωτές και αυξάνει κατά μέσο όρο κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, κατά περίπου 60 ευρώ τον χρόνο.

Ο Διαχειριστής εκτιμά ότι ως αποτέλεσμα των ελέγχων κατά τη διετία 2024 – 2025 οι απώλειες μειώθηκαν κατά 200 εκατ. ευρώ, ποσό που προέρχεται από τη μείωση των απωλειών και από τα έσοδα που προκύπτουν από τα πρόστιμα.

Οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής εντοπίζονται αξιοποιώντας την τηλεμέτρηση, ανάλυση με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τη μηνιαία καταμέτρηση αλλά και κατά τις επισκέψεις για τη διαδικασία συντήρησης. Ενδεικτικά οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι:

▪ Επέμβαση στον μετρητή με αποτέλεσμα την υπο-καταγραφή

▪ Απευθείας σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης με το καλώδιο παροχής ή το Δίκτυο, παρακάμπτοντας ττον μετρητή

▪ Απευθείας σύνδεση στους αγωγούς του εναερίου δικτύου.

▪ Αυθαίρετη επανασύνδεση παροχών που έχουν διακοπεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

