Τηλεθέαση (20/1): Η κατάταξη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν στην πρωινή ζώνη, με το «Buongiorno» στο Mega να προηγείται στο δυναμικό κοινό, δείχνοντας ισχυρή απήχηση στις νεότερες ηλικίες.

Στο σύνολο τηλεθεατών, την πρωτιά κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, ενώ ακολούθησε πολύ κοντά «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Οι υπόλοιπες εκπομπές κινήθηκαν σε ανταγωνιστικά επίπεδα, διαμορφώνοντας ένα πρωινό σκηνικό με έντονη μάχη για την τηλεθέαση.

Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο

Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%) ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 15,7 ANT1 Το Πρωινό 15,0 OPEN 10 παντού 12,3 Mega Buongiorno 11,3 Alpha Super Κατερίνα 10,5 Star Breakfast@Star 5,1

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό