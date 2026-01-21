Τηλεθέαση (20/1): Η κατάταξη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Σύνοψη από το

  • Το «Buongiorno» του Mega προηγήθηκε στο δυναμικό κοινό της πρωινής ζώνης, καταγράφοντας ισχυρή απήχηση στις νεότερες ηλικίες.
  • Την πρωτιά στο σύνολο τηλεθεατών κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, με «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 να ακολουθεί πολύ κοντά.
  • Συνολικά, οι πρωινές εκπομπές κινήθηκαν σε ανταγωνιστικά επίπεδα, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό με έντονη μάχη για την τηλεθέαση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν στην πρωινή ζώνη, με το «Buongiorno» στο Mega να προηγείται στο δυναμικό κοινό, δείχνοντας ισχυρή απήχηση στις νεότερες ηλικίες.

Στο σύνολο τηλεθεατών, την πρωτιά κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, ενώ ακολούθησε πολύ κοντά «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Οι υπόλοιπες εκπομπές κινήθηκαν σε ανταγωνιστικά επίπεδα, διαμορφώνοντας ένα πρωινό σκηνικό με έντονη μάχη για την τηλεθέαση.

Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο

Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%)
ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 15,7
ANT1 Το Πρωινό 15,0
OPEN 10 παντού 12,3
Mega Buongiorno 11,3
Alpha Super Κατερίνα 10,5
Star Breakfast@Star 5,1

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό

Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%)
Mega Buongiorno 14,3
ANT1 Το Πρωινό 12,1
Alpha Super Κατερίνα 10,8
Star Breakfast@Star 8,6
ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 8,4
OPEN 10 παντού 6,5

10:30 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

