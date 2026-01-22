Τηλεθέαση (21/1): Μάχη σε δυναμικό κοινό και σύνολο το βράδυ της Τετάρτης

Η τηλεθέαση στην prime time της Τετάρτης (21/1).
Ο Alpha κυριάρχησε στο γενικό σύνολο, με τη σειρά «Να μ’ αγαπάς» να καταγράφει την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς με 20%, ενώ ο «Άγιος έρωτας» ακολούθησε με 18,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του καναλιού στο κοινό.
Στο δυναμικό κοινό, την πρώτη θέση κατέλαβε ο «Άγιος έρωτας» με 17%, με το «Ράδιο Αρβύλα» του ANT1 (16,6%) και το «Να μ’ αγαπάς» (16,4%) να ακολουθούν σε πολύ κοντινή απόσταση. Το MasterChef στο STAR και το Survivor στον ΣΚΑΪ συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα, επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό της ζώνης.
Δυναμικό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Δυναμικό (%)
|1
|Alpha
|Άγιος έρωτας
|17
|2
|ANT1
|Ράδιο Αρβύλα
|16,6
|3
|Alpha
|Να μ’ αγαπάς
|16,4
|4
|STAR
|MasterChef
|15,7
|5
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|13,3
|6
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|12,2
|7
|ΣΚΑΪ
|Ίμια 30 χρόνια μετά
|11,9
|8
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|11
|9
|ANT1
|Grand Hotel
|7,6
|10
|ANT1
|Παιχνίδια εκδίκησης
|4,4
|11
|OPEN
|Real View
|2,4
|12
|OPEN
|Αριστοτέλης ο Άριστος
|1,6
Σύνολο
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Σύνολο (%)
|1
|Alpha
|Να μ’ αγαπάς
|20
|2
|Alpha
|Άγιος έρωτας
|18,9
|3
|ANT1
|Ράδιο Αρβύλα
|16,3
|4
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|15,8
|5
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|14,9
|6
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|13,4
|7
|STAR
|MasterChef
|12,3
|8
|ΣΚΑΪ
|Ίμια 30 χρόνια μετά
|11,7
|9
|ANT1
|Grand Hotel
|11,2
|10
|ANT1
|Παιχνίδια εκδίκησης
|5,4
|11
|OPEN
|Αριστοτέλης ο Άριστος
|1,8
|12
|OPEN
|Real View
|2,3