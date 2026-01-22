Τηλεθέαση (21/1): Μάχη σε δυναμικό κοινό και σύνολο το βράδυ της Τετάρτης

Σύνοψη από το

  • Ο Alpha κυριάρχησε στο γενικό σύνολο, με τη σειρά «Να μ’ αγαπάς» να καταγράφει την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς με 20%.
  • Στο δυναμικό κοινό, την πρώτη θέση κατέλαβε ο «Άγιος έρωτας» με 17%.
  • Το «Ράδιο Αρβύλα» του ANT1 (16,6%) και το «Να μ’ αγαπάς» (16,4%) ακολούθησαν σε πολύ κοντινή απόσταση. Ο έντονος ανταγωνισμός της ζώνης επιβεβαιώθηκε με το MasterChef και το Survivor να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Τηλεθέαση (21/1): Μάχη σε δυναμικό κοινό και σύνολο το βράδυ της Τετάρτης

Η τηλεθέαση στην prime time της Τετάρτης (21/1).

Ο Alpha κυριάρχησε στο γενικό σύνολο, με τη σειρά «Να μ’ αγαπάς» να καταγράφει την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς με 20%, ενώ ο «Άγιος έρωτας» ακολούθησε με 18,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του καναλιού στο κοινό.

Στο δυναμικό κοινό, την πρώτη θέση κατέλαβε ο «Άγιος έρωτας» με 17%, με το «Ράδιο Αρβύλα» του ANT1 (16,6%) και το «Να μ’ αγαπάς» (16,4%) να ακολουθούν σε πολύ κοντινή απόσταση. Το MasterChef στο STAR και το Survivor στον ΣΚΑΪ συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα, επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό της ζώνης.

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%)
1 Alpha Άγιος έρωτας 17
2 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 16,6
3 Alpha Να μ’ αγαπάς 16,4
4 STAR MasterChef 15,7
5 ΣΚΑΪ Survivor 13,3
6 MEGA Μια νύχτα μόνο 12,2
7 ΣΚΑΪ Ίμια 30 χρόνια μετά 11,9
8 MEGA Η γη της ελιάς 11
9 ANT1 Grand Hotel 7,6
10 ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 4,4
11 OPEN Real View 2,4
12 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 1,6

Σύνολο

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%)
1 Alpha Να μ’ αγαπάς 20
2 Alpha Άγιος έρωτας 18,9
3 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 16,3
4 MEGA Η γη της ελιάς 15,8
5 ΣΚΑΪ Survivor 14,9
6 MEGA Μια νύχτα μόνο 13,4
7 STAR MasterChef 12,3
8 ΣΚΑΪ Ίμια 30 χρόνια μετά 11,7
9 ANT1 Grand Hotel 11,2
10 ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 5,4
11 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 1,8
12 OPEN Real View 2,3

12:10 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι