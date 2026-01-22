Τηλεθέαση (21/1): Μάχη σε δυναμικό κοινό και σύνολο το βράδυ της Τετάρτης

Η τηλεθέαση στην prime time της Τετάρτης (21/1).

Ο Alpha κυριάρχησε στο γενικό σύνολο, με τη σειρά «Να μ’ αγαπάς» να καταγράφει την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς με 20%, ενώ ο «Άγιος έρωτας» ακολούθησε με 18,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του καναλιού στο κοινό.

Στο δυναμικό κοινό, την πρώτη θέση κατέλαβε ο «Άγιος έρωτας» με 17%, με το «Ράδιο Αρβύλα» του ANT1 (16,6%) και το «Να μ’ αγαπάς» (16,4%) να ακολουθούν σε πολύ κοντινή απόσταση. Το MasterChef στο STAR και το Survivor στον ΣΚΑΪ συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα, επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό της ζώνης.

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%) 1 Alpha Άγιος έρωτας 17 2 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 16,6 3 Alpha Να μ’ αγαπάς 16,4 4 STAR MasterChef 15,7 5 ΣΚΑΪ Survivor 13,3 6 MEGA Μια νύχτα μόνο 12,2 7 ΣΚΑΪ Ίμια 30 χρόνια μετά 11,9 8 MEGA Η γη της ελιάς 11 9 ANT1 Grand Hotel 7,6 10 ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 4,4 11 OPEN Real View 2,4 12 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 1,6

Σύνολο