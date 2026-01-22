«Έχασα 15 κιλά έπειτα από επέμβαση καρδιάς και απέκτησα περισσότερη ενέργεια από ποτέ» – Άνδρας αποκαλύπτει πώς αντιμετώπισε την παχυσαρκία

  • Ο Jack Baty, που πάλευε για χρόνια με την παχυσαρκία και υποβλήθηκε σε επέμβαση τριπλού bypass, βρήκε τη λύση στην εφαρμογή Simple, ένα ψηφιακό εργαλείο υγείας που εστιάζει στη βιώσιμη αλλαγή συμπεριφοράς. – Μέσω της εφαρμογής, ο Baty έχασε 15 κιλά σε διάστημα άνω των 180 ημερών, φτάνοντας στο «φυσιολογικό βάρος» και δηλώνοντας: «Η ενέργειά μου επέστρεψε σε ένα επίπεδο που δεν περίμενα ποτέ να νιώσω». – Η επιτυχία του αποδίδεται στην ευέλικτη μεθοδολογία της εφαρμογής, η οποία προσφέρει εξατομικευμένα πλάνα, παρακολούθηση διαλειμματικής νηστείας και AI Coaching, βελτιώνοντας συνολικά την ποιότητα ζωής του.
«Έχασα 15 κιλά έπειτα από επέμβαση καρδιάς και απέκτησα περισσότερη ενέργεια από ποτέ» - Άνδρας αποκαλύπτει πώς αντιμετώπισε την παχυσαρκία
Για πολλούς ανθρώπους, η αρχή του νέου έτους φέρνει την πίεση για την απώλεια βάρους μέσα από απαιτητικές δίαιτες, εξαντλητική γυμναστική και μια νοοτροπία «όλα ή τίποτα» που σπάνια έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Ωστόσο, στην περίπτωση ενός άνδρα μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση τον βοήθησε να χάσει πάνω από 15 κιλά και να ανακτήσει την ενέργεια του, σε τέτοιο επίπεδο που δεν είχε φανταστεί.

Άνδρας αποκαλύπτει πώς έχασε 29 κιλά με ένα απλό πλάνο διατροφής χωρίς υπερβολές

Η μάχη με τα κιλά και η επέμβαση bypass

Ο Jack Baty πάλευε για χρόνια με την αύξηση βάρους, την κόπωση και την επιδείνωση της υγείας του. Πριν από περίπου 20 χρόνια διαγνώστηκε με διαβήτη και παχυσαρκία, γεγονός που τον εγκλώβισε σε έναν κύκλο απογοήτευσης. Αυτή η κατάσταση οδήγησε τελικά σε μια σοβαρή επέμβαση τριπλού bypass στην καρδιά, πριν από τρία χρόνια.

Παρόλο που η καρδιολογική αποκατάσταση τον βοήθησε αρχικά να χάσει περίπου 32 κιλά, η πρόοδός του σταμάτησε απότομα. Παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες, δεν μπορούσε να απαλλαγεί από τα περιττά κιλά. «Κόλλησα γύρω στα 95 κιλά και απλώς δεν μπορούσα να κατέβω πιο κάτω», εξηγεί ο ίδιος.

Άνδρας που έχασε πάνω από 45 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτή η αλλαγή στον τρόπο ζωής μου είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο»

Η στροφή σε μια βιώσιμη αλλαγή συμπεριφοράς

Όλα άλλαξαν όταν ο Baty αποφάσισε να δοκιμάσει την εφαρμογή Simple, ένα ψηφιακό εργαλείο υγείας που εστιάζει στη βιώσιμη αλλαγή συμπεριφοράς και όχι στις αυστηρές δίαιτες ή στην εξαντλητική καταμέτρηση θερμίδων.

Το πρόγραμμα δημιουργεί ένα εξατομικευμένο πλάνο που προσαρμόζεται στην καθημερινότητα, βοηθώντας τους χρήστες να βελτιώσουν σταδιακά τη διατροφή, τη φυσική τους δραστηριότητα και τις επιλογές του τρόπου ζωής τους.

«Θυμάμαι ότι αποφάσισα να ρισκάρω και να γραφτώ για μια δοκιμαστική περίοδο», αναφέρει ο Baty. «Ήλπιζα ότι αυτή η επιπλέον ώθηση θα με βοηθούσε να συνεχίσω την πορεία μου για πιο υγιές βάρος, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου».

Από την παχυσαρκία στο «φυσιολογικό βάρος»

Σύμφωνα με τα αρχεία της εφαρμογής, ο Baty συμπλήρωσε πάνω από 180 συνεχόμενες ημέρες χρήσης, χάνοντας συνολικά 15 κιλά σε αυτό το διάστημα. Όπως παραδέχεται ο ίδιος, οι δικοί του άνθρωποι παρατήρησαν αμέσως την εντυπωσιακή του αλλαγή.

«Δεν είναι υπερβολή να πω ότι το βάρος μου είναι σε καλύτερα επίπεδα από αυτό που τολμούσα να ελπίζω στην αρχή», δηλώνει. «Σε μια πρόσφατη κοινωνική εκδήλωση, άνθρωποι που είχαν καιρό να με δουν έμειναν έκπληκτοι από την μεγάλη αλλαγή στο σώμα μου».

«Η ενέργειά μου επέστρεψε σε ένα επίπεδο που δεν περίμενα ποτέ να νιώσω. Οι αλλαγές αυτές είχαν εξαιρετικά θετική επίδραση τόσο στη σωματική μου υγεία όσο και στην κοσμοθεωρία μου», επισημαίνει ο Jack Baty.

Το μυστικό της επιτυχίας του Baty: Η μέθοδος της εφαρμογής Simple

Ο άνδρας αποδίδει την επιτυχία του στην ευέλικτη μεθοδολογία της εφαρμογής Simple. Η εφαρμογή προσφέρει τα εξής:

  • Εύκολη καταγραφή γευμάτων μέσω κειμένου, φωνητικής ηχογράφησης ή φωτογραφίας.
  • Παρακολούθηση διαλειμματικής νηστείας: Ένα εργαλείο που βοηθά στον έλεγχο των γευμάτων.
  • Εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης: Από περπάτημα και γιόγκα μέχρι προπονήσεις υψηλής έντασης (HIIT).
  • AI Coaching: Ο «Avo», ένας προπονητής τεχνητής νοημοσύνης, απαντά σε ερωτήσεις για τη διατροφή και τη φυσική κατάσταση.
  • Συναισθηματική υποστήριξη: Το νέο εργαλείο «Blinky» βοηθά τους χρήστες να παραμείνουν στον στόχο τους με έναν πιο ανθρώπινο και προσιτό τρόπο.

Τα οφέλη πέρα από τη ζυγαριά

Για τον Baty, η αλλαγή δεν αφορούσε μόνο τα νούμερα. «Κοιμάμαι καλύτερα από ποτέ και παίζω πινγκ-πονγκ τρεις φορές την εβδομάδα», λέει ενθουσιασμένος. «Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, δεν χαρακτηρίζομαι πλέον “παχύσαρκος”. Στην πραγματικότητα, ο ιατρικός χάρτης με δείχνει στο ανώτερο εύρος του “φυσιολογικού βάρους”».

