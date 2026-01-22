Σταθεροποιήθηκε δεξαμενόπλοιο στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος έπειτα από εισροή υδάτων

Σταθεροποιήθηκε πλήρως δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν παραβεβλημένο στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, μετά από πολύωρη επιχείρηση αντιμετώπισης εισροής υδάτων που σημειώθηκε το απόγευμα της 21ης Ιανουαρίου, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ το περιστατικό εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής και συντήρησης, όταν δημιουργήθηκε άνοιγμα στο κέλυφος του πλοίου στην αριστερή πλευρά.

Ο έντονος κυματισμός που επικρατούσε στην περιοχή συνέβαλε στη σταδιακή είσοδο θαλάσσιου ύδατος σε διαμερίσματα έρματος, προκαλώντας απώλεια ευστάθειας και έντονη κλίση.

Άμεσα στον θαλάσσιο χώρο του Περάματος έσπευσαν ρυμουλκά και πλωτός γερανός, τα οποία με συντονισμένες ενέργειες προσέδεσαν το πλοίο και συνέβαλαν καθοριστικά στη σταθεροποίησή του, ενώ ναυαγοσωστικό σκάφος παρέμεινε σε ετοιμότητα για παροχή επιθαλάσσιας συνδρομής.

Κατά τις βραδινές ώρες τοποθετήθηκε προληπτικά πλωτό αντιρρυπαντικό φράγμα στην περιοχή της πρύμνης, όπου βρίσκονται οι δεξαμενές καυσίμων. Οι καιρικές συνθήκες στον Σαρωνικό Κόλπο χαρακτηρίζονταν δυσμενείς, με ισχυρούς ανέμους και αυξημένο κυματισμό.

Για την αποκατάσταση της ευστάθειας πραγματοποιήθηκε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ελεγχόμενη πλήρωση διαμερισμάτων έρματος στη δεξιά πλευρά του πλοίου.

Στη συνέχεια, το άνοιγμα στο κέλυφος εξήλθε της επιφάνειας της θάλασσας και ακολούθησε απάντληση των υδάτων από το εσωτερικό του πλοίου. Οι εργασίες σφράγισης προγραμματίζεται να ξεκινήσουν εντός της ημέρας, με την κατάσταση του πλοίου να κρίνεται πλέον πλήρως ελεγχόμενη.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μελών του πληρώματος ή άλλων προσώπων, ούτε ζημιές σε παρακείμενα πλοία ή λιμενικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε με το πρώτο φως της ημέρας, εντοπίστηκε περιορισμένη ρύπανση έκτασης περίπου 400-500 τετραγωνικών μέτρων, αποτελούμενη από ιριδίζοντα πετρελαιοειδή.

Οι εργασίες απορρύπανσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου έως την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Παράλληλα, έχει ενημερωθεί η εισαγγελική αρχή και διενεργείται προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του περιστατικού.