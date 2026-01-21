Πέραμα: Εισροή υδάτων σε πλοίο υπό ελληνική σημαία με 18μελές πλήρωμα

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας, που βρίσκεται στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, με 18 άτομα πλήρωμα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος – ΕΛ.ΑΚΤ., με ένα όχημα από ξηράς, καθώς και τρία ρυμουλκά και ένα πλοίο-γερανός, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις άντλησης των υδάτων και ασφαλούς διαχείρισης της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει υπάρξει κανένας τραυματισμός, ενώ δεν εντοπίστηκαν ίχνη θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή. Την ώρα του περιστατικού, οι άνεμοι έπνεαν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση αλλά δεν εμπόδισε την έγκαιρη επέμβαση των συνεργείων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη, με στόχο την ασφαλή αποκατάσταση του πλοίου και τη διασφάλιση της ασφάλειας του πληρώματος.

19:25 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

