Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι – Δείτε βίντεο

Η κακοκαιρία που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην Αττική, «χτύπησε» και την επιχείρηση του Σάκη Κατσούλη στο Περιστέρι.

Η επιχείρηση του νικητή του Survivor, πλημμύρισε και προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές.

Ο Σάκης Κατσούλης, ο οποίος σε λίγους μήνες θα γίνει και πατέρας, ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπισε.

Όπως ανέφερε, προτεραιότητα δεν ήταν η καταγραφή του περιστατικού, αλλά η απομάκρυνση των νερών που είχαν συγκεντρωθεί, φτάνοντας μάλιστα σε ύψος περίπου 10 εκατοστών σε ολόκληρο όροφο του spa.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ομαδικής δουλειάς, τονίζοντας πως, παρά την αναστάτωση, όλοι συνεργάστηκαν υποδειγματικά για να περιορίσουν τις ζημιές. Παράλληλα, έστειλε ένα μήνυμα με θετικό πρόσημο, επισημαίνοντας ότι πάνω απ’ όλα προέχει η υγεία και ο σεβασμός απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, που τα τελευταία χρόνια κάνουν όλο και πιο συχνά την εμφάνισή τους.

«Και προφανώς δεν τράβηξα βίντεο με το που φτάσαμε. Πρώτα αδειάσαμε 10 πόντους νερό από όλο τον όροφο του spa. Δόξα τω Θεώ ακόμη και σε αυτό λειτουργήσαμε σαν ομάδα. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και με σεβασμό στα καιρικά φαινόμενα», έγραψε στην ανάρτησή του.