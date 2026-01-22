Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Η κακοκαιρία που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην Αττική, «χτύπησε» και την επιχείρηση του Σάκη Κατσούλη στο Περιστέρι.
  • Η επιχείρηση του νικητή του Survivor πλημμύρισε και προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές.
  • Ο Σάκης Κατσούλης ανέβασε βίντεο στο Instagram, τονίζοντας πως προτεραιότητα ήταν η απομάκρυνση των νερών και η ομαδική δουλειά. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα για την υγεία και τον σεβασμό στα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Σάκης Κατσούλης

Η κακοκαιρία που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην Αττική, «χτύπησε» και την επιχείρηση του Σάκη Κατσούλη στο Περιστέρι.

Η επιχείρηση του νικητή του Survivor, πλημμύρισε και προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές.

Ο Σάκης Κατσούλης, ο οποίος σε λίγους μήνες θα γίνει και πατέρας, ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπισε.

Όπως ανέφερε, προτεραιότητα δεν ήταν η καταγραφή του περιστατικού, αλλά η απομάκρυνση των νερών που είχαν συγκεντρωθεί, φτάνοντας μάλιστα σε ύψος περίπου 10 εκατοστών σε ολόκληρο όροφο του spa.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ομαδικής δουλειάς, τονίζοντας πως, παρά την αναστάτωση, όλοι συνεργάστηκαν υποδειγματικά για να περιορίσουν τις ζημιές. Παράλληλα, έστειλε ένα μήνυμα με θετικό πρόσημο, επισημαίνοντας ότι πάνω απ’ όλα προέχει η υγεία και ο σεβασμός απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, που τα τελευταία χρόνια κάνουν όλο και πιο συχνά την εμφάνισή τους.

«Και προφανώς δεν τράβηξα βίντεο με το που φτάσαμε. Πρώτα αδειάσαμε 10 πόντους νερό από όλο τον όροφο του spa. Δόξα τω Θεώ ακόμη και σε αυτό λειτουργήσαμε σαν ομάδα. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και με σεβασμό στα καιρικά φαινόμενα», έγραψε στην ανάρτησή του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η πιο συχνή ερώτηση που κάνει ουρολόγος στους ασθενείς του – Η απάντησή σας αποκαλύπτει πολλά για την υγεία σας

Η αλλαγή στα δάκτυλα που μπορεί να σχετίζεται με καρκίνο του πνεύμονα

Συνολικά 196 νέες προσλήψεις σε νοσοκομεία: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως σήμερα και μέχρι τι ώρα

Ποιες παροχές σε είδος είναι αφορολόγητες – Δείτε αναλυτικά τη λίστα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:33 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου: «Ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα απίστευτο χάος – Το βουνό κατέβηκε στη Γλυφάδα»

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου μένουν μαζί με την κόρη τους, Μελίτα στην Άνω Γλυφάδα, ...
10:46 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Χρίστος Αντωνιάδης: Είχα εμμονική θαυμάστρια και πήγα στην Αστυνομία – Με έχουν φλερτάρει μπροστά στη σύζυγο και γίνεται έξαλλη

Για τις εκδηλώσεις θαυμασμού, το φλερτ αλλά και την απιστία μίλησε σε δηλώσεις του στην εκπομπ...
09:53 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Πέτρος Γαϊτάνος: Ο έρωτας είναι μία κατάσταση νοσηρή – Έχω ερωτευτεί πολύ 2 φορές στη ζωή μου

Προσκεκλημένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action24 ήταν ο Πέτρος Γ...
09:09 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Τέρης Χρυσός: Θέλω όταν πεθάνω στον τάφο μου να γράψουν «Ο αδικημένος» – Τι είπε για τραγουδιστή που έκανε ότι δεν τον ήξερε

«Αισθάνομαι πολύ αδικημένος, γιατί έχω προσφέρει τόσο πολλά στο ελληνικό τραγούδι και δεν βρέθ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι