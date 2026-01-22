Μερτς: Θα προστατεύσουμε τη Γροιλανδία, τη Δανία και τον απώτατο Βορρά από την απειλή που θέτει η Ρωσία

Αναφερόμενος στην κρίση που έχει συγκλονίσει το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες, ο Γερμανός καγκελάριος χαιρετίζει την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ ότι έχει επιτευχθεί «το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία.

Ο Φρίντριχ Μερτς δηλώνει στο Νταβός ότι η Γερμανία χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την απειλή που θέτει η Ρωσία στην Αρκτική.

Λέει ότι αυτή η απειλή αποτελεί έκφραση της αντιπαλότητας μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων για την οποία ανησυχεί και η οποία στοχεύει τόσο την Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ, όπως μέσω υβριδικών επιθέσεων στη Βαλτική Θάλασσα και στον χειμερινό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον του λαού της Ουκρανίας.

Ο Μερτς προσθέτει ότι η Γερμανία συμμερίζεται την πεποίθηση ότι, ως Ευρωπαίοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να ασφαλίσουμε τον Απώτατο Βορρά ως ΝΑΤΟ.

Ο Μερτς λέει ότι η «Δανία και ο λαός της Γροιλανδίας μπορούν να βασίζονται στην υποστήριξη της Γερμανίας. Θα προστατεύσουμε τη Γροιλανδία, τη Δανία και τον απώτατο Βορρά από την απειλή που θέτει η Ρωσία».

Ο Μερτς εξηγεί στη συνέχεια ότι η Γερμανία θα «τηρήσει τις αρχές» στις οποίες βασίζεται η διατλαντική εταιρική σχέση, δηλαδή την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζουν τις συνομιλίες μεταξύ της Δανίας, της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει αυτών των αρχών.

Ο Μερτς λέει ότι έχει συζητήσει αυτό το θέμα με τον Τραμπ, τον πρωθυπουργό της Δανίας Φρέντρικσεν, τον Μαρκ Ρούτε του ΝΑΤΟ και άλλους. Στόχος αυτών των συνομιλιών είναι να συμφωνηθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των συμμάχων στον Απώτατο Βορρά.