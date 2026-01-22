Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Η Ελλάδα βάζει πάνω από όλα το Διεθνές Δίκαιο και την ειρήνη – Δεν πιστεύω στις κυβερνήσεις συνεργασίας

Για τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και την κυβέρνηση Τραμπ και την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα μίλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

«Με τις ΗΠΑ μας συνδέει μία φιλική σχέση δεκαετιών και έχουμε αναπτύξει ιδίως τον τελευταίο καιρό, μία στρατηγική σχέση. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις και με τις ΗΠΑ και με την κυβέρνηση Τραμπ. Δεν μπορούμε βέβαια σε όλα να συμφωνούμε απολύτως και είναι φυσιολογικό γιατί η Ελλάδα είναι μία χώρα που σέβεται πάνω από όλα όλους του διεθνείς Οργανισμούς, όπως είναι ο ΟΗΕ, η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα είναι μία χώρα που σέβεται μέχρι την τελευταία της λέξη τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου. Είμαστε η χώρα που πάνω από όλα βάζει το Διεθνές Δίκαιο, την ειρήνη και τα δικαιώματα των λαών και των ανθρώπων» είπε αρχικά ο κ. Λοβέρδος και συνέχισε:

«Λάβαμε και εμείς μία πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης, την εξέτασαν ο Πρωθυπουργός με τον υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη και όπως ανακοίνωσε ο κ. Γεραπετρίτης χθες δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗ. Κατόπιν αυτού η Ελλάδα έχει χρέος να συνταχθεί στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι μας στην Ε.Ε. και μάλλον δεν θα προχωρήσει η συμμετοχή μας».

Σε ερώτηση αν κάτι τέτοιο μας προκαλέσει προβλήματα, ο κ. Λοβέρδος απάντησε ότι «πρέπει να σεβόμαστε πάντα τις φιλίες και τις συμμαχίες μας, πάντα να κάνουμε ό, τι μπορούμε για τους συμμάχους και τους φίλους μας, ταυτόχρονα όμως βάζουμε πάνω από όλα τα συμφέροντα της πατρίδας, το εθνικό μας συμφέρον, την εθνική κυριαρχία μας και το Διεθνές Δίκαιο».

«Οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν έχουν αποδώσει, όποτε έχουν σχηματιστεί»

Σχετικά με το αν η ΝΔ μπορεί να πετύχει αυτοδυναμία ή θα προχωρήσει σε συνεργασίες, ο κ. Λοβέρδος είπε:

«Προσωπικά δεν πιστεύω στις κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν έχουν αποδώσει, όποτε έχουν σχηματιστεί. Η συνεργασία Σαμαρά – Βενιζέλου ήταν μια υποχρεωτική συνεργασία υπό δύσκολες συνθήκες. Προσωπικά πιστεύω όπως και άλλοι στη ΝΔ και ο Πρωθυπουργός, ότι είναι προτιμότερο να υπάρχει ένα δικομματικό σύστημα στο οποίο να εναλλάσσονται οι κυβερνήσεις στην εξουσία. Αυτό το σύστημα φαίνεται ότι δεν υπάρχει σήμερα τουλάχιστον και υπάρχει η ΝΔ ο πιο ισχυρός πόλος του πολιτικού συστήματος. Βέβαια σε μια εποχή πολύ δύσκολη, με κόπωση και παράπονα από το εκλογικό σώμα φαίνεται να μη μας επιτρέπεται να ξεπεράσουμε τα ποσοστά που είχαμε κάποτε δημοσκοπικά γιατί πιστεύω ότι όταν έρθει η κάλπη είναι διαφορετικά τα πράγματα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «από την άλλη βλέπω μία πολυδιάσπαση στην αντιπολίτευση που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει και τα όρια της γραφικότητας και του παραλογισμού. Πριν από τις εκλογές του 2023 οι δημοσκοπήσεις μας έδειχναν αρκετά πιο χαμηλά και τελικά πήραμε μεγαλύτερο ποσοστό. Είναι διαφορετικό το διακύβευμα όταν έρχονται οι εκλογές. Μέχρι τότε η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να κάνει το καθήκον της όσο γίνεται καλύτερα και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Εκτιμώ ότι όταν έρθει η ώρα των εκλογών η ΝΔ θα πάρει υψηλότερα ποσοστά από αυτά που της δίνουν οι δημοσκοπήσεις και δεν θα χρειαστεί κάποια συνεργασία. Από τα υφιστάμενα κόμματα μόνο με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί αλλά το έχει ξεκαθαρίσει και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Δούκας – είναι το μόνο στο οποίο συμφωνούν διότι αλλιώς είναι σε μετωπική ρήξη- ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη ΝΔ».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι «στην Ευρώπη είναι λίγο δυστοπικό το κλίμα πολιτικά. Το πολιτικό σύστημα εκεί έχει πολύ μεγαλύτερες ανατροπές από ό, τι στην Ελλάδα. Έχουμε ακραία κόμματα που προηγούνται δημοσκοπικά σε όλες τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Και αυτό μας κάνει να προβληματιζόμαστε για το μέλλον. Στην Ελλάδα ευτυχώς η ΝΔ ως κόμμα σταθερότητας και ανάπτυξης έχει κατορθώσει να διατηρεί ευρύτατο προβάδισμα σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Αυτό έχει και τα καλά και τα κακά του».

Ο κ. Λοβέρδος αναφέρθηκε και στα «δύο υπό εκκόλαψη κόμματα», της κα Καρυστιανού και του κ. Τσίπρα και όπως είπε, «ακόμα δεν ξέρουμε τι θα προκύψει στην αντιπολίτευση. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα πουν και πού θα καταλήξουν για να πείσουν. Όλοι έχουν το κοινό τους αλλά στην πολιτική πρέπει να είμαστε σαφώς προετοιμασμένοι και υπεύθυνοι όταν μιλάμε».

Αναφερόμενος στα θέματα καθημερινότητας τόνισε ότι «η διεθνής κατάσταση έχει μικρότερη επίπτωση στον απλό πολίτη. Όμως οι πολίτες που συνομιλώ, αισθάνονται ότι σε αυτόν τον αβέβαιο κόσμο ο Μητσοτάκης είναι η πιο αξιόπιστη λύση από οποιονδήποτε άλλον» και πρόσθεσε:

«Υπάρχει ακρίβεια αλλά ο κόσμος δείχνει μία κατανόηση. Υπάρχει μία αίσθηση ότι κάτι κάνει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο κ. Λοβέρδος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο θυμάτων της κακοκαιρίας και αναφερόμενος στην Άνω Γλυφάδα επεσήμανε ότι «σκεφτείτε τι έχει γίνει εκεί και πόσο άναρχη ήταν η δόμηση». Σύμφωνα με τον ίδιο, «όλα είναι παθογένειες δεκαετιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναλαμβάνουμε ευθύνες και να διορθώνουμε λάθη».