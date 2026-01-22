Σπανάκης: Έκτακτη χρηματοδότηση στον Δήμο Γλυφάδας για τις ζημιές από την κακοκαιρία

Σπανάκης: Έκτακτη χρηματοδότηση στον Δήμο Γλυφάδας για τις ζημιές από την κακοκαιρία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί άμεσα ο Δήμος Γλυφάδας από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λόγω των ζημιών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου. Σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών με την καταγραφή των ζημιών της δημοτικής περιουσίας, δρόμων κ.λπ. από τον Δήμο Γλυφάδας για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας. Οι υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία και με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σάββα Χιονίδη για τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό της όλης διαδικασίας.

 

