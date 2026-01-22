Θεσσαλονίκη: Το ραντεβού με «13χρονη» ήταν παγίδα – Θύμα επίθεσης έπεσε 30χρονος, πώς τραυματίστηκε από μαχαίρι

  • Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε ένας 30χρονος στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο νεαρά άτομα του έστησαν παγίδα με ψεύτικο προφίλ δήθεν 13χρονης σε social media.
  • Οι δράστες, ένας 23χρονος και μία 20χρονη, του επιτέθηκαν λεκτικά και με αιχμηρό αντικείμενο, με τον 30χρονο να τραυματίζεται στο χέρι από μαχαίρι.
  • Τα δύο άτομα συνελήφθησαν και κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, υπεξαίρεση του ηλεκτρικού πατινιού του θύματος και παράβαση του Νόμου περί όπλων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Θύμα άγριας επίθεσης από δύο νεαρά άτομα, που του έστησαν παγίδα με ψεύτικο προφίλ δήθεν ανήλικης, έπεσε ένας 30χρονος το απόγευμα της Τετάρτης (21/1) σε περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Τα δύο νεαρά άτομα «παγίδευσαν» τον 30χρονο με ραντεβού μέσω social media, χρησιμοποιώντας ψεύτικο προφίλ το οποίο είχε τα στοιχεία ενός 13χρονου κοριτσιού, σύμφωνα με το thestival.gr.

Ως δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν ένας 23χρονος και μία 20χρονη ενώ το ραντεβού με τον 30χρονο έκλεισε ο πρώτος, ο οποίος ήταν και αυτός που είχε φτιάξει το ψεύτικο προφίλ. Το ραντεβού δόθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή του Ευόσμου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν ο 23χρονος και η 20χρονη συναντήθηκαν με τον 30χρονο, του επιτέθηκαν βρίζοντας και απειλώντας τον λεκτικά καθώς και με την χρήση αιχμηρού αντικειμένου. Ο 30χρονος αντέδρασε σπρώχνοντας τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από το μαχαίρι στο χέρι και οι δράστες να πέσουν στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια, διέφυγε εγκαταλείποντας στο σημείο το ηλεκτρικό του πατίνι, το οποίο οι συλληφθέντες αφαίρεσαν, μετά την αποχώρησή του.

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου για τις πρώτες βοήθειες. Λίγο αργότερα, ο 23χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και συνελήφθη. Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της 20χρονης, η οποία αφού αναζητήθηκε, μετέβη στην προαναφερόμενη Υπηρεσία, επιστρέφοντας το ηλεκτρικό πατίνι.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, υπεξαίρεση κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί όπλων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

13:50 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

