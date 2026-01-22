Παπαστεργίου: 20.000 παραβάσεις κόκκινου σε έναν μήνα «έπιασαν» οι κάμερες – Πού θα τοποθετηθούν 2.000 νέες εντός του 2026

Σύνοψη από το

  • Έξι ελληνικοί δορυφόροι βρίσκονται ήδη σε επιχειρησιακή λειτουργία, χρησιμοποιούμενοι για διαχείριση φυσικών καταστροφών, αγροτικές διασταυρώσεις και εθνική επιτήρηση.
  • Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου ανακοίνωσε την τοποθέτηση περίπου 2.000 επιπλέον καμερών οδικής ασφάλειας με τεχνητή νοημοσύνη σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη  το 2026, ενώ ήδη καταγράφηκαν πάνω από 20.000 παραβάσεις κόκκινου σε έναν μήνα.
  • Το έργο «Pharos», το εθνικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης, έχει ψηφιστεί από τη Βουλή με στόχο την δωρεάν παροχή υποδομών και την παραγωγή εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης εντός Ελλάδας.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Στην πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία ελληνικών μικροδορυφόρων, στην εγκατάσταση χιλιάδων καμερών οδικής ασφάλειας με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στη δημιουργία του «Pharou», του εθνικού οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης, αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, μιλώντας στο ERTNews, έως σήμερα έχουν τεθεί σε λειτουργία έξι ελληνικοί δορυφόροι, εκ των οποίων δύο μικροδορυφόροι και τέσσερις νανοδορυφόροι, με καθαρά επιχειρησιακή χρήση.

Οι δορυφόροι χρησιμοποιούνται για διαχείριση φυσικών καταστροφών, για αγροτικές διασταυρώσεις και έλεγχο δηλώσεων, για ζητήματα ασφάλειας και εθνικής επιτήρησης.

Ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα εκτοξευθούν επιπλέον περίπου 10 δορυφόροι, ενώ έως το καλοκαίρι θα προστεθούν ακόμη τρεις, με στόχο ένα σμήνος έως και 19 δορυφόρων.

Ο υπουργός τόνισε ότι, σε συνεργασία με ΑΑΔΕ και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι δορυφορικές εικόνες συνδυάζονται με γεωχωρικά και κτηματολογικά δεδομένα, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται ταχύτερα και με ακρίβεια.

«Πλέον δεν θα χρειάζεται να αγοράζουμε φωτογραφίες από τρίτους ούτε να αμφιβάλλουμε αν υπάρχει εικόνα από την ημέρα μιας φυσικής καταστροφής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι φαινόμενα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγούνται στο τέλος τους.

Κάμερες οδικής ασφάλειας: 20.000 παραβάσεις κόκκινου σε έναν μήνα

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε εκτενώς στην επέκταση του συστήματος καμερών οδικής ασφάλειας, σημειώνοντας ότι σήμερα λειτουργούν δεκάδες κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, ενώ οι νέες κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη καταγράφουν χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης και άλλες θα «πιάνουν» την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, καταγράφηκαν πάνω από 20.000 παραβάσεις κόκκινου σε διάστημα ενός μήνα.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι το 2026 θα τοποθετηθούν περίπου 2.000 επιπλέον κάμερες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ενώ το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και το 2027. Παράλληλα, δήμοι και περιφέρειες θα μπορούν, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και την ΕΛ.ΑΣ., να εγκαθιστούν κάμερες σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

«Pharos»: Το εθνικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης

Ο κ. Παπαστεργίου παρουσίασε το έργο «Pharos», το οποίο έχει ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή και αποτελεί το επιχειρηματικό και ερευνητικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της χώρας.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις επτά ευρωπαϊκές χώρες που επιλέχθηκαν για το σχετικό πρόγραμμα, ενώ στο Λαύριο εγκαθίσταται ο εθνικός υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στην άνοιξη.

Στόχος του Φάρου είναι:

  • η δωρεάν παροχή υποδομών σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και νεοφυείς επιχειρήσεις,
  • η παραγωγή εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης εντός Ελλάδας,
  • η ενίσχυση της εγχώριας καινοτομίας.

Ψηφιακός βοηθός Υγείας στον ηλεκτρονικό φάκελο

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί ήδη στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Σταδιακά, όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, θα ενσωματώνονται και περισσότερα διαγνωστικά δεδομένα, ώστε ο φάκελος να είναι πλήρης.

Social media και παιδιά: Πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της Ελλάδας για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στα social media, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έθεσε το θέμα στην Ε.Ε. ενώ έχει αναπτύξει τεχνικό εργαλείο γονικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τις προτάσεις που συζητούνται, η πλήρης απαγόρευση αφορά παιδιά κάτω των 12 ετών, ενώ για ηλικίες 12–15 ή 16 ετών προβλέπεται περιορισμένη και φιλτραρισμένη χρήση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα ζητά πανευρωπαϊκή νομοθέτηση, ώστε να υπάρξει ουσιαστική πίεση στις πλατφόρμες.

13:50 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

