Πεκίνο: Αβάσιμη η «αποκαλούμενη κινεζική απειλή» για τη Γροιλανδία – Η απάντηση στο ΝΑΤΟ

Σύνοψη από το

  • Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι «η αποκαλούμενη κινεζική απειλή» για τη Γροιλανδία είναι αβάσιμη, απαντώντας στις δηλώσεις του ΝΑΤΟ.
  • Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τη Γροιλανδία στοχεύουν «να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν θα αποκτήσουν ποτέ θέση -οικονομικά ή στρατιωτικά-» στο νησί.
  • Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου, Γκουό Σιακούν, τόνισε πως «η Κίνα αντιτίθεται στην πρακτική του να κατασκευάζεις κάτι από το τίποτα» και να χρησιμοποιείται η χώρα ως δικαιολογία για προσωπικά οφέλη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κίνα
Reuters

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι «η αποκαλούμενη κινεζική απειλή» είναι αβάσιμη, απαντώντας έτσι στις δηλώσεις του ΝΑΤΟ ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν θα ‘βάλουν ποτέ πόδι’ στο νησί.

«Η Κίνα αντιτίθεται στην πρακτική του να κατασκευάζεις κάτι από το τίποτα και του να χρησιμοποιείται η Κίνα ως δικαιολογία για προσωπικά οφέλη», είπε ο Γκουό Σιακούν. ένας εκπρόσωπος του υπουργείου, στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου.

Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, δήλωσε σε ανακοίνωσή της μετά τη συνάντηση Τραμπ και Ρούτε: «Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Δανίας, Γροιλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών θα προχωρήσουν με στόχο να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν θα αποκτήσουν ποτέ θέση -οικονομικά ή στρατιωτικά- στη Γροιλανδία».

«Οι συζητήσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ για το πλαίσιο στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος θα επικεντρωθούν στη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική μέσω της συλλογικής δράσης των συμμάχων, και ιδίως των επτά χωρών–μελών που βρίσκονται στην Αρκτική», ανέφερε η εκπρόσωπος.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η πιο συχνή ερώτηση που κάνει ουρολόγος στους ασθενείς του – Η απάντησή σας αποκαλύπτει πολλά για την υγεία σας

Η αλλαγή στα δάκτυλα που μπορεί να σχετίζεται με καρκίνο του πνεύμονα

ΑΑΔΕ: Νέοι ευρωπαϊκοί Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας – Τι αλλάζει για 1,9 εκατ. ΑΦΜ

Ισημερινός: Γιατί επιβάλλει έξτρα τελωνειακούς δασμούς 30% στην Κολομβία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:05 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Οι ΗΠΑ αποχωρούν σήμερα επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Οι ΗΠΑ αποχωρούν σήμερα επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, παρά τις προειδοποιήσεις ...
12:30 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Πούτιν για Γροιλανδία: Δεν μας ενδιαφέρει σε ποιον ανήκει – Οι ΗΠΑ μπορούν να δώσουν 1 δισ. δολ. για να την αγοράσουν

Την ώρα που η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία έχει προκαλέσει ρήγμα σ...
12:14 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Live: Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης», ποιες χώρες συμμετέχουν – «Ο ΟΗΕ έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά δεν τις έχει αξιοποιήσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει την πρωτοβουλία του που ονομάζει «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Pe...
11:43 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο: Η στιγμή της κατολίσθησης στη Νέα Ζηλανδία – Δύο νεκροί

Δύο άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από κατολίσθηση που «προκάλεσε εκτετα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι