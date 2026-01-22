Πεκίνο: Αβάσιμη η «αποκαλούμενη κινεζική απειλή» για τη Γροιλανδία – Η απάντηση στο ΝΑΤΟ

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι «η αποκαλούμενη κινεζική απειλή» είναι αβάσιμη, απαντώντας έτσι στις δηλώσεις του ΝΑΤΟ ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν θα ‘βάλουν ποτέ πόδι’ στο νησί.

«Η Κίνα αντιτίθεται στην πρακτική του να κατασκευάζεις κάτι από το τίποτα και του να χρησιμοποιείται η Κίνα ως δικαιολογία για προσωπικά οφέλη», είπε ο Γκουό Σιακούν. ένας εκπρόσωπος του υπουργείου, στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου.

Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, δήλωσε σε ανακοίνωσή της μετά τη συνάντηση Τραμπ και Ρούτε: «Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Δανίας, Γροιλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών θα προχωρήσουν με στόχο να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν θα αποκτήσουν ποτέ θέση -οικονομικά ή στρατιωτικά- στη Γροιλανδία».

«Οι συζητήσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ για το πλαίσιο στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος θα επικεντρωθούν στη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική μέσω της συλλογικής δράσης των συμμάχων, και ιδίως των επτά χωρών–μελών που βρίσκονται στην Αρκτική», ανέφερε η εκπρόσωπος.