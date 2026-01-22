Γλυφάδα: Καρέ καρέ οι δραματικές προσπάθειες κατοίκων να απεγκλωβίσουν την 56χρονη – Συγκλονιστικό βίντεο

Σύνοψη από το

  • Δραματικές στιγμές καταγράφονται σε βίντεο ντοκουμέντο από την Άνω Γλυφάδα, όπου 56χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο και βρήκε τραγικό θάνατο, εγκλωβισμένη κάτω από όχημα.
  • Οι εικόνες αποτυπώνουν τις δραματικές προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής να απεγκλωβίσουν την άτυχη γυναίκα, η οποία είχε σφηνωθεί κάτω από σταθμευμένο αυτοκίνητο.
  • Όπως αναφέρουν οι γείτονες, αρχικά η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της, αλλά το κεφάλι της ήταν κάτω από το νερό. Το όχημα είχε γυρίσει κάθετα στον δρόμο λόγω του μεγάλου όγκου του νερού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Γλυφάδα: Καρέ καρέ οι δραματικές προσπάθειες κατοίκων να απεγκλωβίσουν την 56χρονη – Συγκλονιστικό βίντεο

Καρέ καρέ καταγράφονται σε βίντεο ντοκουμέντο οι δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ στην Άνω Γλυφάδα, όταν η 56χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Στις εικόνες που μεταδίδει το enikos.gr αποτυπώνονται οι δραματικές προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής να απεγκλωβίσουν την άτυχη γυναίκα, η οποία είχε σφηνωθεί κάτω από το αυτοκίνητο.

Όταν οι γείτονες αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί με την 56χρονη, έσπευσαν να την βοηθήσουν και προσπάθησαν να την τραβήξουν από το κάτω μέρος του οχήματος. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, αρχικά η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της, αλλά το κεφάλι της ήταν κάτω από το νερό.

Σημειώνεται ότι το όχημα κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε, ήταν σταθμευμένο, αλλά γύρισε κάθετα στον δρόμο λόγω του μεγάλου όγκου του νερού που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο, μετά την νεροποντή.

Δείτε το βίντεο:

Γυναίκα σώθηκε από τα ορμητικά νερά την τελευταία στιγμή

Άλλο ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη χθες στην Άνω Γλυφάδα, κοντά στο σημείο όπου έχασε την ζωή της η 56χρονη.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα Forecast Weather φαίνονται δύο άνδρες να διασώζουν μια γυναίκα που παραλίγο να πέσει κι αυτή θύμα των ορμητικών χειμάρρων από την κακοκαιρία.

Η πεζή επιχείρησε να διασχίσει τον χείμαρρο και την τελευταία στιγμή την έσωσαν οι δύο άνδρες οι οποίοι έπεσαν στον χείμαρρο και ευτυχώς κατάφεραν να την πιάσουν από τα χέρια  πριν την παρασύρουν τα νερά.

Όπως αναφέρεται στο βίντεο που στάλθηκε στο Forecast Weather Greece το σημείο είναι πολύ κοντά από εκεί που πέθανε η άτυχη γυναίκα νωρίτερα.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Σε άλλο βίντεο από την ίδια σελίδα φαίνονται κάτοικοι να προσπαθούν να ανοίξουν ένα μικρό ποταμάκι για να μπορέσει να φύγει το νερό στην οδό Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα:

Δήμαρχος Γλυφάδας: «Αυτό που έγινε δεν το έχουμε ξαναζήσει»

Τα συλλυπητήρια στην οικογένεια της γυναίκας που έχασε την ζωή της, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο, εξέφρασε ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, χαρακτηρίζοντας πρωτοφανή στα χρονικά της πόλης τα όσα συνέβησαν χθες, κατά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας.

«Είμαστε συγκλονισμένοι, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της», είπε αρχικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην πόλη μετά τη νεροποντή.

«Αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες δεν το έχουμε ξαναζήσει, ούτε εγώ ούτε και οι πιο παλιοί Γλυφαδιώτες», τόνισε και πρόσθεσε: «Από χτες το βράδυ είμαστε στους δρόμους και επιχειρούμε. Ήδη έχουμε κουβαλήσει ούτε ξέρω πόσα φορτηγά γεμάτα με πέτρες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ στην οδό Μετσόβου που βρίσκομαι τώρα, πέρα από τις πέτρες βλέπω λεκάνες, νιπτήρες, όλα αυτά έχουν κατέβει από το βουνό. Τρέχουμε ασταμάτητα και συμμαζεύουμε, είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη».

Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας είναι πολύ δύσκολη, κυρίως από τα φερτά υλικά που κατέβασε το νερό. Τεράστιες πέτρες και κοτρώνες έχουν εγκλωβίσει πολλά αυτοκίνητα και δεν μπορούν να κινηθούν. Στην ερώτηση πώς βρέθηκαν στο βουνό όλα αυτά τα υλικά που «κατέβηκαν», ο κ. Παπανικολάου απάντησε: «Είναι από τα μπάζα που πάει και αφήνει ο καθένας. Εμείς ως δήμος τόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να πάμε και να καθαρίσουμε το βουνό, αλλά δεν μπορούμε να δράσουμε από μόνοι μας χωρίς το Δασαρχείο κι αυτό δημιουργεί τα γνωστά προβλήματα».

