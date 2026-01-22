Κατολίσθηση στην Πεντέλη: Έπεσαν βράχια στο οδόστρωμα – Εικόνες από το σημείο

  • Κατολίσθηση έχει γίνεί στον Περιμετρικό Δρόμο 414- Άγιος Πέτρος, μετά τη θέση ΠΥΡΙΖΑ και λίγα μέτρα πριν από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Διονύσου.
  • Στο οδόστρωμα έχουν πέσει βράχια και στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία, η οποία ρυθμίζει την κυκλοφορία για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.
  • Η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μετά την απομάκρυνση των βράχων από όχημα του Δήμου Πεντέλης. Ο Δήμος Πεντέλης παρακαλεί τους οδηγούς «να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας».
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κατολίσθηση στην Πεντέλη

Κατολίσθηση έχει γίνεί στον Περιμετρικό Δρόμο 414- Άγιος Πέτρος μετά τη θέση ΠΥΡΙΖΑ και λίγα μέτρα πριν από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Διονύσου, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Πεντέλης.

Στο οδόστρωμα έχουν πέσει βράχια και στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία, η οποία ρυθμίζει την κυκλοφορία για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μετά την απομάκρυνση των βράχων από βαρέως τύπου όχημα του Δήμου Πεντέλης.

Στο σημείο βρίσκεται η Μερόπη Καπετανοπούλου, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

11:49 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

11:38 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

11:11 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

09:40 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

