Ανδρέας Μικρούτσικος: «Θύμωσες με κάτι που έγραψαν για εμένα» – Δείτε βίντεο με την αγκαλιά της Φαίης Σκορδά

Επέστρεψε στην εκπομπή «Buongiorno» ο Ανδρέας Μικρούτσικος μετά την αδιαθεσία του και η Φαίη Σκορδά τον υποδέχτηκε με μια ζεστή αγκαλιά.

Μετά το ξέσπασμα της παρουσιάστριας για τα σχόλια ορισμένων σχετικά με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο τελευταίος τόνισε ότι την ευχαριστεί για τη στήριξη προς το πρόσωπό του και ανέφερε ότι είναι πολύ όμορφη όταν θυμώνει.

«Θέλω να σου πω πως όταν θυμώνεις είσαι πολύ όμορφη. Θύμωσες χθες που έγραψαν κάτι για εμένα. Δεν σου λέω ευχαριστώ που με υποστήριξες, αλλά που θύμωσες και μου έδωσες αυτή τη γλύκα», είπε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Θύμωσα από μέσα μου και η μαμά μου θύμωσε, γι’ αυτό το είπα», απάντησε η Φαίη Σκορδά.

Δείτε βίντεο του MEGA: