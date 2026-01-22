Φαίη Σκορδά: Ξέσπασε με σχόλια για τον Ανδρέα Μικρούτσικο – «Διαβάζω και κάποια πράγματα πικρόχολα και κακά…»

Σύνοψη από το

  • Τον εκνευρισμό της δεν μπόρεσε να κρύψει η Φαίη Σκορδά το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, στη διάρκεια της εκπομπής της, σχετικά με κάποια πράγματα που φαίνεται πως γράφτηκαν για τον Ανδρέα Μικρούτσικο.
  • Ο έμπειρος παρουσιαστής απουσιάζει από την αρχή της εβδομάδας από την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του MEGA, λόγω μίας αδιαθεσίας.
  • Η Φαίη Σκορδά, εμφανώς ενοχλημένη, ανέφερε στην εκπομπή της ότι διάβασε «πικρόχολα και κακά» σχόλια για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ξεκαθαρίζοντας πως «ο άνθρωπος επειδή είναι λίγο αδιάθετος… θα έρθει, αύριο-μεθαύριο, θα είναι εδώ μαζί μας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Φαίη Σκορδά
Φωτογραφία: fayskorda/ Instagram

Τον εκνευρισμό της δεν μπόρεσε να κρύψει η Φαίη Σκορδά το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, στη διάρκεια της εκπομπής της, σχετικά με κάποια πράγματα που φαίνεται πως γράφτηκαν για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, και την απουσία τους αυτές τις ημέρες από το «Buongiorno».

Υπενθυμίζεται ότι ο έμπειρος παρουσιαστής απουσιάζει από την αρχή της εβδομάδας από την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του MEGA, λόγω μίας αδιαθεσίας.

Σήμερα (21/1), η Φαίη Σκορδά εμφανώς ενοχλημένη με αυτά που διάβασε τις προηγούμενες ημέρες, ανέφερε στην εκπομπή της ότι: «Ο Ανδρέας μας αυτές τις μέρες, επειδή κάνει και κακό καιρό και είχε μία αδιαθεσία…

Ήθελα να πω και κάτι, διαβάζω και κάποια πράγματα, δηλαδή με πήρε και η μαμά μου και με ρώτησε, πικρόχολα και κακά. Ο άνθρωπος επειδή είναι λίγο αδιάθετος και είναι αυτές τις μέρες, θα έρθει, αύριο-μεθαύριο, θα είναι εδώ μαζί μας. Δηλαδή, εντάξει, ντροπή!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη στάση ύπνου για αποφύγετε την άνοια – Τα κακά νέα για όσους κοιμούνται ανάσκελα

ΠΙΣ: Παραιτήθηκε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος- Νέος Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

Πώς θα αυξήσουν τη σύνταξη 1.500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες

ΔΥΠΑ: Συνολικά 915.889 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τον Δεκέμβριο – Τα τελευταία στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:57 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Συγκλονίζει η Στεφανί Καπετανίδη: «Ενώ εγώ ήμουν ακόμα στο νοσοκομείο, έμαθα για τη μαμά μου…»

Η Στεφανί Καπετανίδη και η Μαρίλια Μητρούση, οι οποίες φέτος υποδύονται την «Ζωή» και την «Εβί...
22:28 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Άριελ Κωνσταντινίδη για τον ερχομό της κόρης της: «Πρώτα από όλα δεν το έχω συνειδητοποιήσει εγώ – Τα παιδιά είναι χαρούμενα, κάνουν επίδειξη»

Το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου η Άριελ Κωνσταντινίδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρία...
21:23 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Αναβάλλονται οι εμφανίσεις της Μελίνας Ασλανίδου: «Ένα θέμα υγείας που προέκυψε…» – Η ανάρτηση στο Instagram

Με μία ανάρτησή της στο Instagram προφίλ της, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η Μελίνα Ασλανίδου θέ...
20:21 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κώστας Καζάκας: Η αποκάλυψη για το περιστατικό που του έτυχε πέρυσι – «Πρώτη φορά στη ζωή μου…»

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου υποδέχτηκαν στην εκ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι