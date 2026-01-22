Φαίη Σκορδά: Ξέσπασε με σχόλια για τον Ανδρέα Μικρούτσικο – «Διαβάζω και κάποια πράγματα πικρόχολα και κακά…»

Τον εκνευρισμό της δεν μπόρεσε να κρύψει η Φαίη Σκορδά το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, στη διάρκεια της εκπομπής της, σχετικά με κάποια πράγματα που φαίνεται πως γράφτηκαν για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, και την απουσία τους αυτές τις ημέρες από το «Buongiorno».

Υπενθυμίζεται ότι ο έμπειρος παρουσιαστής απουσιάζει από την αρχή της εβδομάδας από την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του MEGA, λόγω μίας αδιαθεσίας.

Σήμερα (21/1), η Φαίη Σκορδά εμφανώς ενοχλημένη με αυτά που διάβασε τις προηγούμενες ημέρες, ανέφερε στην εκπομπή της ότι: «Ο Ανδρέας μας αυτές τις μέρες, επειδή κάνει και κακό καιρό και είχε μία αδιαθεσία…

Ήθελα να πω και κάτι, διαβάζω και κάποια πράγματα, δηλαδή με πήρε και η μαμά μου και με ρώτησε, πικρόχολα και κακά. Ο άνθρωπος επειδή είναι λίγο αδιάθετος και είναι αυτές τις μέρες, θα έρθει, αύριο-μεθαύριο, θα είναι εδώ μαζί μας. Δηλαδή, εντάξει, ντροπή!».