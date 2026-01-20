Σκορδά για Καρυστιανού: «Δεν μπορεί μια παιδίατρος να είναι αδιάβαστη – Είναι πολύ άσχημο και απογοητευτικό»

Στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις αναφέρθηκε η Φαίη Σκορδά στη σημερινή εκπομπή της.

«Δεν μπορεί να είναι μια γιατρός, μια παιδίατρος, αδιάβαστη. Είναι αυτά που πιστεύει. Δεν μπορεί να είναι αδιάβαστη. Δεν μπορεί να είναι μια παιδίατρος αδιάβαστη. Το πολύ άσχημο για μένα είναι ότι η αγάπη του κόσμου αυτή τη στιγμή μεταφράζεται στο να επανέρχεται στις εκπομπές, στα δελτία ειδήσεων και στα site, το θέμα των αμβλώσεων. Αυτό είναι τραγικό».

«Επικοινωνιακά είναι λάθος γιατί αν έχεις μια δύναμη και θες να δώσεις στον κόσμο, μας βάζεις όλους από χθες να τοποθετούμαστε γι’ αυτό το θέμα. Αυτό δεν είναι το χρησιμοποιώ την αγάπη του κόσμου, τη στήριξη, και ότι πάμε να κάνουμε τη διαφορά, να κερδίσουμε τη διαφθορά και οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή έχει φέρει την κοινωνία να μιλάει για θέματα που έχουν λυθεί και δεν θα έπρεπε να μπαίνουν ξανά στο τραπέζι» σημείωσε η παρουσιάστρια.

«Άλλα θέματα θα έπρεπε να είναι στο τραπέζι. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωβουλή συζητιούνται οι γυναικοκτονίες και η πατριαρχία, και εμείς επαναφέρουμε αυτό… Είναι πολύ άσχημο και απογοητευτικό… Αυτές είναι οι πεποιθήσεις της. Νομίζω ότι μετά από αυτές τις δηλώσεις, όλοι μας τα βλέπουμε με άλλα φίλτρα ό,τι ακούμε και αφορά στην κυρία Καρυστιανού… Τώρα δεν είναι τα Τέμπη στο πρώτο πλάνο, είναι οι αμβλώσεις» τόνισε η Φαίη Σκορδά.