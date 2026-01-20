Σκορδά για Καρυστιανού: «Δεν μπορεί μια παιδίατρος να είναι αδιάβαστη – Είναι πολύ άσχημο και απογοητευτικό»

Σύνοψη από το

  • Η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις στη σημερινή της εκπομπή.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι «δεν μπορεί να είναι μια γιατρός, μια παιδίατρος, αδιάβαστη» και χαρακτήρισε «τραγικό» το ότι η αγάπη του κόσμου μεταφράζεται στο να επανέρχεται το θέμα των αμβλώσεων.
  • Σημείωσε πως «επικοινωνιακά είναι λάθος» καθώς «έχει φέρει την κοινωνία να μιλάει για θέματα που έχουν λυθεί και δε θα έπρεπε να μπαίνουν ξανά στο τραπέζι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Φαίη Σκορδά
Φωτογραφία: Instagram/fayskorda

Στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις αναφέρθηκε η Φαίη Σκορδά στη σημερινή εκπομπή της.

«Δεν μπορεί να είναι μια γιατρός, μια παιδίατρος, αδιάβαστη. Είναι αυτά που πιστεύει. Δεν μπορεί να είναι αδιάβαστη. Δεν μπορεί να είναι μια παιδίατρος αδιάβαστη. Το πολύ άσχημο για μένα είναι ότι η αγάπη του κόσμου αυτή τη στιγμή μεταφράζεται στο να επανέρχεται στις εκπομπές, στα δελτία ειδήσεων και στα site, το θέμα των αμβλώσεων. Αυτό είναι τραγικό».

«Επικοινωνιακά είναι λάθος γιατί αν έχεις μια δύναμη και θες να δώσεις στον κόσμο, μας βάζεις όλους από χθες να τοποθετούμαστε γι’ αυτό το θέμα. Αυτό δεν είναι το χρησιμοποιώ την αγάπη του κόσμου, τη στήριξη, και ότι πάμε να κάνουμε τη διαφορά, να κερδίσουμε τη διαφθορά και οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή έχει φέρει την κοινωνία να μιλάει για θέματα που έχουν λυθεί και δεν θα έπρεπε να μπαίνουν ξανά στο τραπέζι» σημείωσε η παρουσιάστρια.

«Άλλα θέματα θα έπρεπε να είναι στο τραπέζι. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωβουλή συζητιούνται οι γυναικοκτονίες και η πατριαρχία, και εμείς επαναφέρουμε αυτό… Είναι πολύ άσχημο και απογοητευτικό… Αυτές είναι οι πεποιθήσεις της. Νομίζω ότι μετά από αυτές τις δηλώσεις, όλοι μας τα βλέπουμε με άλλα φίλτρα ό,τι ακούμε και αφορά στην κυρία Καρυστιανού… Τώρα δεν είναι τα Τέμπη στο πρώτο πλάνο, είναι οι αμβλώσεις» τόνισε η Φαίη Σκορδά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Τι να φάτε το μεσημέρι για να κερδίσετε χρόνια ζωής, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ανησυχητική αύξηση γαστρεντερικών καρκίνων σε νεαρές ηλικίες

Επιχειρήσεις: Έρχονται τρία «νέα» προγράμματα για την ενίσχυση τους-Πότε θα κάνουν πρεμιέρα και ποιες αφορά

ΑΔΜΗΕ: Αρχίζει ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:07 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Ιωάννου – Αλιόσα Γκρίσιν: Μυστική τελετή, δυνατή αγάπη

Τις πρώτες ημέρες του 2026, η Μαρία Ιωάννου, κόρη του Δάκη Ιωάννου, επιχειρηματία και μαικήνα ...
04:45 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ακύλας: «Θυμάμαι τη μητέρα μου να δουλεύει 12ωρα – Έπαιρνε δανεικά από φίλες της»

Ο Ακύλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1, με τον Φώτη Σεργουλόπουλο...
04:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Δε θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου

Οι σχέσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους διάσημους γονείς του, Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ, φα...
02:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Έλλη Τρίγγου: «Έφτυσα αίμα, δουλειά με τον εαυτό μου και συνεχίζεται»

Στην πρώτη εκπομπή του «The 2Night Show» για το 2026 βρέθηκε καλεσμένη η Έλλη Τρίγγου, η οποία...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι