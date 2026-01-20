Τραμπ: Προανήγγειλε με ΑΙ φωτογραφία την προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ – «Έδαφος μας από το 2026»

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα για τη Γροιλανδία μέσω του Truth Social, αναρτώντας μια ΑΙ φωτογραφία που τον απεικονίζει να ετοιμάζεται να καρφώσει την αμερικανική σημαία στο έδαφός της.
  • Στην ΑΙ φωτογραφία εμφανίζονται επίσης ο Τζέι Ντι Βανς και ο Μάρκο Ρούμπιο, ενώ υπάρχει πινακίδα που αναγράφει «Γροιλανδία, έδαφος των ΗΠΑ από το 2026».
  • Σε δεύτερη ανάρτηση, ο Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφία συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες του 2025, όπου ένας χάρτης δείχνει τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.
Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Τραμπ, Γροιλανδία

Νέο μήνυμα για τη Γροιλανδία έστειλε μέσω του Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανάρτησε μια ΑΙ φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος να κρατάει την αμερικανική σημαία και να ετοιμάζεται να την καρφώσει στο έδαφος της Γροιλανδίας.

Στη φωτογραφία, η οποία δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκονται και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ υπάρχει και μια πινακίδα στην οποία αναγράφεται «Γροιλανδία, έδαφος των ΗΠΑ από το 2026».

Στη δεύτερη φωτογραφία που ανήρτησε ο Τραμπ, απεικονίζεται η συνάντηση που είχε με τους Ευρωπαίους ηγέτες της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία τον Αύγουστου του 2025.

Πρόκειται για τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Κιρ Στάρμερ, τη Τζόρτζια Μελόνι, τον Φρίντριχ Μερτς, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον γ.γ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με έναν χάρτη που δείχνουν τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

