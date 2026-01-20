Οδοντωτός: Έπεσε δέντρο στη γραμμή – Ακυρώσεις δρομολογίων

Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα-Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του διαχειριστή υποδομής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.