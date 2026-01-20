Οδοντωτός: Έπεσε δέντρο στη γραμμή – Ακυρώσεις δρομολογίων

Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα-Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του διαχειριστή υποδομής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

11:54 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων από την ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη (21/01) και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης με...
11:19 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε πρατήρια υγρών καυσίμων – 10 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (20/1), ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της...
10:30 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Εύβοια: Εγκλωβίστηκαν δύο άτομα λόγω έντονης χιονόπτωσης

Δύο άτομα εγκλωβίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (20/01) σε δασικό δρόμο που οδηγεί ...
09:24 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Λακωνίας

Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:38, σε απόσταση 320 χλμ. νοτιοδυτικά τη...
