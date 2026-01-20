Αυτιάς στο Ευρωκοινοβούλιο: Νέες επιχειρήσεις χωρίς γραφειοκρατία και άμεση χρηματοδότηση

Σύνοψη από το

  • Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς ζήτησε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα ενιαίο ευρωπαϊκό καθεστώς ίδρυσης νέων επιχειρήσεων με άμεση χρηματοδότηση χωρίς γραφειοκρατία, που θα ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
  • Ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Αυτιάς υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες χρηματοδότησης και θα στηρίζει νέους, οι οποίοι δυσκολεύονται λόγω γραφειοκρατίας.
  • Ο κ. Αυτιάς τόνισε την ανάγκη για άμεση δράση, αναφέροντας ότι 300 δισεκατομμύρια φεύγουν κάθε χρόνο για την Αμερική, «γιατί εκεί σε μια μέρα μπορούν να φτιάξουν επιχείρηση όλοι οι νέοι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Αυτιάς

Ενιαίο ευρωπαϊκό καθεστώς ίδρυσης νέων επιχειρήσεων με άμεση χρηματοδότηση χωρίς γραφειοκρατία, που θα ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ώστε να λυθεί ο λαβύρινθος των σημερινών πολύπλοκων διαδικασιών δημιουργίας επιχείρησης, ζήτησε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο κ. Αυτιάς, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για τη θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, που θα ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ, και το οποίο θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες χρηματοδότησης και θα στηρίζει νέους, που έως τώρα δεν μπορούσαν να ιδρύσουν εύκολα επιχείρηση, λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων, αλλά και δυσχερειών άμεσης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

«Στην πατρίδα μου την Ελλάδα, οι δύσκολοι γόρδιοι δεσμοί δεν λύνονται αλλά κόβονται. Έχουμε μία μοναδική ευκαιρία. Τί θέλει ένας νέος σήμερα; Να φτιάξει μία επιχείρηση, να έχει γρήγορη χρηματοδότηση, να μπορεί να απευθύνεται στις υπηρεσίες χωρίς αυτό το δαιδαλώδες νομικό καθεστώς και να μπορεί να απολαμβάνει τί; Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Κάντε το. Έπρεπε να το είχαμε κάνει χθες», είπε ο κ. Αυτιάς και αμέσως πρσέθεσε: «300 δισεκατομμύρια φεύγουν κάθε χρόνο και πηγαίνουν στην Αμερική. Ξέρετε γιατί; Γιατί εκεί σε μια μέρα μπορούν να φτιάξουν επιχείρηση όλοι οι νέοι. Να το κάνουμε γρήγορα, διασφαλίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα, διασφαλίζοντας κάθε νέο και παράλληλα να δώσουμε αέρα ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το θέλει η Ελλάδα, το θέλουν και οι ευρωπαϊκές χώρες».

