Μαρία Κωνσταντάρου: «Ο θάνατος δεν με φοβίζει καθόλου, η πορεία προς αυτόν με απασχολεί»

  • Η Μαρία Κωνσταντάρου, η οποία έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής τη δεκαετία του ’50, μίλησε για την ηλικία της, δηλώνοντας: «Η ζωή στα 92 είναι όπως ήταν σε όλη μου τη ζωή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως».
  • Η ταλαντούχα καλλιτέχνις εξομολογήθηκε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, δηλώνοντας «τώρα περνάω πολύ δύσκολα οικονομικά. Έχω πουλήσει πίνακες, χρυσαφικά…», ενώ αναφέρθηκε και στην απώλεια του παιδιού της, το οποίο «πνίγηκε με τον λώρο».
  • Σχετικά με τον θάνατο, η ηθοποιός παραδέχτηκε: «Ο θάνατος δεν με φοβίζει καθόλου. Η πορεία προς τον θάνατο με απασχολεί. Να “φύγω” στον ύπνο μου, ας πούμε. Να μην “φύγω” μέσα από βάσανα».
Η Μαρία Κωνσταντάρου έδωσε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Η ταλαντούχα καλλιτέχνις, η οποία έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής τη δεκαετία του ’50 και έκτοτε υπηρέτησε με επιτυχία το επάγγελμα του ηθοποιού, μίλησε στο «Buongiorno» με ειλικρίνεια για την ηλικία της, το θέμα των χρημάτων, την προσωπική της ζωή, και το ζήτημα του θανάτου.

Όταν ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι δεν μπορεί να πιστέψει την ηλικία της, η Μαρία Κωνσταντάρου απάντησε: «Δεν είσαι ο μόνος χρυσό μου, μόνο εγώ το καταλαβαίνω φαίνεται. Τώρα την λέω, γιατί πια μπαίνει στο βιβλίο Γκίνες, κατάλαβες; Πόσες έχουμε μείνει ακόμα σε αυτή την ηλικία; Δεν θέλω να τις αναφέρω τις κυρίες, είναι δύο-τρεις. Όλες οι άλλες έχουν “φύγει”. Η ζωή στα 92 είναι όπως ήταν σε όλη μου τη ζωή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως».

Σχετικά με τα χρήματα, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Μόνο από τη “Σοφία ορθή” έβγαλα χρήματα, αγόρασα ομόλογα του δημοσίου, και τα έχασα όλα μου τα λεφτά. Τώρα περνάω πολύ δύσκολα οικονομικά. Έχω πουλήσει πίνακες, χρυσαφικά, αντικείμενα, αντίκες, ό,τι μπορούσε να πουληθεί, πουλήθηκε».

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, σε άλλο σημείο, η Μαρία Κωνσταντάρου εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της πως: «Παντρεύτηκα έναν υπέροχο άνθρωπο και χώρισα. Πριν χωρίσω έμεινα έγκυος, έφτασα τους εννέα μήνες, το παιδί πνίγηκε από τον λώρο, και μετά έλεγα “τώρα θα παίξω αυτό, άστο”, “τώρα θα παίξω εκείνο, άστο”. Δεν περνάω άσχημα μόνη μου, όχι, καθόλου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα περνούσα καλύτερα, αν είχα μία συντροφιά».

«Ο θάνατος δεν με φοβίζει καθόλου. Η πορεία προς τον θάνατο με απασχολεί. Να “φύγω” στον ύπνο μου, ας πούμε. Να μην “φύγω” μέσα από βάσανα. Ο θάνατος αυτός καθαυτός, σου ορκίζομαι ότι δεν με απασχολεί, όχι τώρα, ούτε όταν ήμουν παιδί», παραδέχτηκε η καλλιτέχνις.

