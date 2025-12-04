Μαρία Κωνσταντάρου: «Εγώ δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν είναι μαμά μου – Η έλλειψη των γονιών δεν έγραψε καθόλου μέσα μου»

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», κάθισε την Πέμπτη η Μαρία Κωνσταντάρου. Η καταξιωμένη ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε και για τα παιδικά της χρόνια. Η καλλιτέχνις ανέφερε πως μεγάλωσε χωρίς τη βιολογική μητέρα της, καθώς όταν ήταν μόλις 40 ημερών, οι γονείς της χώρισαν και ο πατέρας της την πήρε από την Πτολεμαΐδα και την έφερε στην Αθήνα για να την φροντίσουν οι αδελφές του.

Μιλώντας για τη ζωή της, η Μαρία Κωνσταντάρου εξομολογήθηκε πως: «Γεννήθηκα στη Πτολεμαΐδα αλλά καμία σχέση. Ο πατέρας μου χώρισε με τη μητέρα μου ευθύς αμέσως που γεννήθηκα. Σαράντα ημερών με πήρε από τη Πτολεμαΐδα και με έφερε στις αδελφές του στη πλατεία Μητροπόλεως. Πάντα αναρωτιόμουν, την εποχή εκείνη πώς ένα βρέφος 40 ημερών έκανε ένα ταξίδι με το σιδηρόδρομο. Ποιος το άλλαξε; Ποιος του έδωσε γάλα; Αυτό παραμένει μυστήριο. Με τη μητέρα μου δεν είχα καμία σχέση, ούτε ήθελα να έχω. Την ήξερα αλλά δεν ήθελα. Είναι ένα θέμα που δεν θέλω να συζητήσω. Με πήρε ο πατέρας μου, με έβαλε στο τρένο και με έφερε στις αδελφές του».

«Ήταν κατ’ αρχήν οι μεγαλύτερες μοδίστρες, ο οίκος Κωνσταντοπούλου, που έραβαν σπουδαία πρόσωπα, κοντέσες, βαρόνες. Μεγάλωσα πολύ καλά, στα καλύτερα σχολεία», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η ηθοποιός είπε πως: «Μαμά έλεγα τη μεγαλύτερη αδελφή του πατέρα μου, νομίζοντας ότι είναι η μαμά μου. Την είχα επιλέξει για μαμά μου, αυτή ήταν η μαμά μου. Ο πατέρας μου ήταν δικαστικός, ήταν πότε στη μία πόλη, πότε στην άλλη, έλλειπε χρόνια, στο Παρίσι… Δεν τον ήξερα τον πατέρα μου.

Κάποια στιγμή χτυπάει η πόρτα, ήμουν 6-7 ετών, βγαίνω στο μπαλκόνι και λέω “μαμά, ένας κύριος με βαλίτσα”. Η έλλειψη των γονιών δεν έγραψε καθόλου μέσα μου. Εγώ δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν είναι μαμά μου. Το έμαθα σιγά-σιγά μόνη μου. Δεν με επηρέασε ποτέ στη ζωή μου αυτό το γεγονός».