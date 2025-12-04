Υβόννη Μπόσνιακ: Η τρυφερή ανάρτηση για την συγκινητική στιγμή του Αντώνη Ρέμου με την κόρη τους – «Όλη μου η ζωή…»

Ο Αντώνης Ρέμος την Τετάρτη (3/12) συμμετείχε στην εκδήλωση για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Θεσσαλονίκη, που στήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στη διάρκεια της βραδιάς, όσοι βρίσκονταν στην Αριστοτέλους έγιναν μάρτυρες μίας πολύ συγκινητικής στιγμής, όταν στη σκηνή ανέβηκε μαζί με τον καταξιωμένο ερμηνευτή και η 10χρονη κόρη του Ελένη.

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης (4/12), η Υβόννη Μπόσνιακ προχώρησε σε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Στη δημοσίευσή της, ανέβασε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία από την χθεσινή εκδήλωση, στην οποία βλέπουμε στη σκηνή τον Αντώνη Ρέμο με την κόρη τους, της οποίας ο ερμηνευτής κρατάει το χέρι.

«Όλη μου η ζωή…», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής της η Υβόννη Μπόσνιακ, ενώ έχει προσθέσει και μία λευκή καρδιά.