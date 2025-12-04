Υβόννη Μπόσνιακ: Η τρυφερή ανάρτηση για την συγκινητική στιγμή του Αντώνη Ρέμου με την κόρη τους – «Όλη μου η ζωή…»

Σύνοψη από το

  • Ο Αντώνης Ρέμος συμμετείχε στην εκδήλωση για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Θεσσαλονίκη, στην κεντρική πλατεία της πόλης.
  • Στη διάρκεια της βραδιάς, στη σκηνή ανέβηκε μαζί με τον ερμηνευτή και η 10χρονη κόρη του Ελένη, δημιουργώντας μια συγκινητική στιγμή.
  • Η Υβόννη Μπόσνιακ προχώρησε σε τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας ασπρόμαυρη φωτογραφία του Αντώνη Ρέμου με την κόρη τους και τη λεζάντα «Όλη μου η ζωή…».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Υβόννη Μπόσνιακ
Φωτογραφία: Instagram/yvonini

Ο Αντώνης Ρέμος την Τετάρτη (3/12) συμμετείχε στην εκδήλωση για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Θεσσαλονίκη, που στήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στη διάρκεια της βραδιάς, όσοι βρίσκονταν στην Αριστοτέλους έγιναν μάρτυρες μίας πολύ συγκινητικής στιγμής, όταν στη σκηνή ανέβηκε μαζί με τον καταξιωμένο ερμηνευτή και η 10χρονη κόρη του Ελένη.

Ο Αντώνης Ρέμος για τη γνωριμία με την Υβόννη: «Είναι σκληρό αντράκι μέσα της»

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης (4/12), η Υβόννη Μπόσνιακ προχώρησε σε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Στη δημοσίευσή της, ανέβασε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία από την χθεσινή εκδήλωση, στην οποία βλέπουμε στη σκηνή τον Αντώνη Ρέμο με την κόρη τους, της οποίας ο ερμηνευτής κρατάει το χέρι.

«Όλη μου η ζωή…», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής της η Υβόννη Μπόσνιακ, ενώ έχει προσθέσει και μία λευκή καρδιά.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yvonne Bosnjak (@yvonini)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βουλώνει η μύτη το βράδυ; Ειδικός του Cleveland απαντά τι να κάνουμε

Δέκα βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας σε κέντρο πολιτισμού – Όλα όσα λέει ο Παπαθανάσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοιχτό το σύστημα για διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025, λόγω monitoring – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:48 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Πέτρος Ιακωβίδης: «Δεν με άφησαν οι δικοί μου άνθρωποι να καβαλήσω το καλάμι»

Τα 10 χρόνια δισκογραφικής του πορείας γιόρτασε ο Πέτρος Ιακωβίδης, ενώ παρουσίασε live και το...
20:10 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για το ενδεχόμενο ενός γάμου: «Καλό είναι να μην γίνονται τα πράγματα πολύ γρήγορα»

Το βράδυ της Τετάρτης (3/12) η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πραγματοποίησε μία έξοδο, και εκεί έκανε...
19:05 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Σάρα Γανωτή: «Είχα μία αποβολή και μετά δεν μπορούσα να κάνω παιδί»

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν καλεσμένη το πρωί της Πέμπτης (4/12) η Σάρα Γανωτή. Η αγαπη...
18:45 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήθελα να έχω ένα χώρο στην Κρήτη, που να έρχομαι μαζί με τη Δέσποινα και να αράζουμε»

Στο «Κρήτη Tv» μίλησε ο Βασίλης Μπισμπίκης, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Σπασμ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»