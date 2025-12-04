Eurovision 2026: Κανονικά στον διαγωνισμό το Ισραήλ – Αποχωρούν Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία και Σλοβενία

Σύνοψη από το

  • Τα μέλη της EBU αποφάσισαν στη Γενική Συνέλευση στη Γενεύη για το μέλλον του Ισραήλ στην Eurovision.
  • Το Ισραήλ θα συμμετάσχει κανονικά στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό που θα γίνει στη Βιέννη της Αυστρίας τον Μάιο του 2026.
  • Ως άμεση αντίδραση, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία γνωστοποίησαν την αποχώρησή τους από τον διαγωνισμό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Eurovision

Το Ισραήλ θα μπορεί εάν το επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα φιλοξενηθεί το 2026 στη Βιέννη, καθώς τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης ψήφισαν σήμερα υπέρ της υιοθέτησης νέων κανόνων που επιτρέπουν τη συμμετοχή σε όλες τις χώρες.

Τα μέλη της Ένωσης, που συνεδρίασαν στην έδρα της στη Γενεύη, ενέκριναν “μια σειρά τροποποιήσεων” του διαγωνισμού με στόχο “να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την ουδετερότητα” της εκδήλωσης, καθιστώντας έτσι νόμιμη τη συμμετοχή κάθε μέλους της που το επιθυμεί. Δεν διεξήχθη καμία “πρόσθετη ψηφοφορία” σχετική με “τη συμμετοχή στον διαγωνισμό” του 2026.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση, τέσσερις χώρες ανέφεραν ότι αποσύρουν τη συμμετοχή τους: η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Σλοβενία.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ισπανίας RTVE ανακοίνωσε πως θα μποϊκοτάρει την Eurovision τον Μάιο του 2026, μετά την απόφαση των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης να επιτρέψει στο Ισραήλ να συνεχίσει να συμμετέχει στον διάσημο μουσικό διαγωνισμό. «Το RTVE ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ισπανίας από τον διαγωνισμό Eurovision μετά τις ψηφοφορίες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της 95ης Γενικής Συνέλευσης της EBU στη Γενεύη, που κατέληξαν στην παραμονή του Ισραήλ», επισήμανε η ισπανική τηλεόρασης σε ένα δελτίο Τύπου.

Την ίδια ώρα, η Ολλανδία δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού, όπως ανακοίνωσε απόψε το ολλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο Avrotros, επικαλούμενο μια «ασυμβατότητα» των αξιών της με τη συμμετοχή του Ισραήλ. «Αφού ζύγισε όλες τις πλευτές, το Avrotros συμπεραίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η συμμετοχή δεν είναι συμβατή με τις θεμελιώδιες αξίες του οργανισμού μας», ανέφερε.

Η ιρλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTE δεν θα συμμετάσχει επίσης και δεν θα μεταδώσει τον διαγωνισμό. Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή ελήφθη “λόγω των τρομακτικών ανθρώπινων απωλειών στη Γάζα και την ανθρωπιστική κρίση που συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τόσων αμάχων”. Η RTE σημείωσε ότι “ανησυχεί βαθύτατα για τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα (…) και την επίμονη άρνηση (σ.σ. των ισραηλινών αρχών) να επιτρέψουν την πρόσβαση διεθνών δημοσιογράφων” στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ακολούθησε ανακοίνωση της σλοβενικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RTV ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Ο πρόεδρος Χέρτσογκ χαιρετίζει την απόφαση

Η δημόσια τηλεόραση του Ισραήλ KAN μετέδωσε ότι η χώρα θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2026.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, σε μια πρώτη αντίδραση, χαιρέτισε την απόφαση της EBU με την οποία επιτρέπεται η συμμετοχή της χώρας του στη Eurovision, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ “δικαιούται να εκπροσωπείται σε όλες τις σκηνές του κόσμου”.

“Είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι το Ισράηλ θα συμμετάσχει άλλη μια φορά στη Eurovision (…) και ελπίζω ότι αυτός ο διαγωνισμός θα παραμείνει μια εκδήλωση που προωθεί τον πολιτισμό, τη μουσική, τη φιλία μεταξύ των εθνών και τη διασυνοριακή πολιτιστική κατανόηση. Ευχαριστώ σε όλους τους φίλους που υπερασπίστηκαν το δικαίωμα του Ισραήλ να συνεχίσει να συμβάλλει και να διαγωνίζεται στη Γιουροβίζιον”, ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βουλώνει η μύτη το βράδυ; Ειδικός του Cleveland απαντά τι να κάνουμε

Δέκα βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας σε κέντρο πολιτισμού – Όλα όσα λέει ο Παπαθανάσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοιχτό το σύστημα για διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025, λόγω monitoring – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:15 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

«Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά»: Μια αξέχαστη βραδιά, ένα πάρτι γενεθλίων για μια θρυλική σειρά

Όλα είναι έτοιμα για το Reunion του «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» που έρχεται στο MEGA! Η ...
16:51 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος Έρωτας: Ο Μαρκόπουλος κατηγορεί τη Χριστίνα για το φόνο της Κατρίν

Ο Μαρκόπουλος προσπαθεί να ενοχοποιήσει τη Χριστίνα για το φόνο της Κατρίν, δηλώνοντας στον εν...
15:59 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (3/12): Η μάχη για την πρώτη θέση στην prime time της Τετάρτης

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καν...
15:31 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (3/12): Ποιες εκπομπές της πρωινής ζώνης πήραν προβάδισμα την Τετάρτη

Συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακε...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»