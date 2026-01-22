Live: Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης», ποιες χώρες συμμετέχουν – «Ο ΟΗΕ έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά δεν τις έχει αξιοποιήσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει την πρωτοβουλία του που ονομάζει «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace), το οποίο, όπως ισχυρίζεται, «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ. Η ανακοίνωση του καταστατικού χάρτη πραγματοποιείται στο Νταβός, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Παρακολουθήστε την τελετή υπογραφής της πρωτοβουλίας LIVE

«Αυτή τη στιγμή, το Συμβούλιο Ειρήνης αποτελείται από ανθρώπους που θέλουν να είναι φίλοι με τον Ντόναλντ Τραμπ και που επιθυμούν να δείξουν σε όλο τον κόσμο ότι διατηρούν αυτή τη φιλία», ανέφερε ο ανταποκριτής του Sky News για τη Μέση Ανατολή, Άνταμ Πάρσονς. Πολλοί από τους ηγέτες που εμφανίστηκαν σήμερα έχουν «ελάχιστη έως μηδαμινή σχέση με όσα συμβαίνουν στη Γάζα», προσθέτει. «Είναι σαφές ότι τα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης βλέπουν αυτή την πρωτοβουλία ως μια αναθεώρηση της διεθνούς δομής και ως έναν τρόπο να ευθυγραμμιστούν με έναν Αμερικανό ηγέτη», καταλήγει ο Πάρσονς.

Αφού ολοκλήρωσε την ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε στη σκηνή τους εκπροσώπους του Μπαχρέιν και του Μαρόκου για να θέσουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» σε πλήρη ισχύ. Οι εκπρόσωποι υπέγραψαν τον καταστατικό χάρτη, επικυρώνοντας επίσημα τη δημιουργία του Συμβουλίου Ειρήνης. Στη συνέχεια, ο Τραμπ κάλεσε και τα υπόλοιπα μέλη στο τραπέζι για να σηκώσουν τα έγγραφα μπροστά στις κάμερες. Ανώτεροι αξιωματούχοι από 19 χώρες ανέβηκαν στη σκηνή, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως ιδρυτικά μέλη της ομάδας της οποίας θα προεδρεύσει ο Τραμπ.

«Κάθε χώρα, σχεδόν κάθε χώρα, θέλει να είναι μέρος του Συμβουλίου Ειρήνης», είπε. «Και στείλαμε τις επιστολές μόλις πριν από μερικές ημέρες, και αυτές είναι μόνο οι χώρες που βρίσκονται εδώ. Τυχαίνει να βρίσκονται στο Νταβός». Σημειώνεται ότι αρκετές χώρες έχουν αρνηθεί δημόσια να παραστούν στην υπογραφή, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και της Γερμανίας. Απευθυνόμενος στους ηγέτες που ήταν παρόντες, είπε: «Κάθε ένας από αυτούς είναι φίλος μου… Τους συμπαθώ όλους. Μπορείτε να το πιστέψετε; Συνήθως υπάρχουν περίπου δύο ή τρεις που δεν μου αρέσουν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στον ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, λέγοντας ότι έχει «τεράστιες δυνατότητες», αλλά δεν τις έχει χρησιμοποιήσει. Ο Τραμπ ανέφερε ότι υπάρχουν κάποιοι «σπουδαίοι άνθρωποι» στον ΟΗΕ, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μίλησε με κανέναν από αυτούς όταν εργαζόταν για τους «οκτώ πολέμους που τερμάτισε». Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν προσπάθησε αρκετά για να τους σταματήσει, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας μάλιστα ότι, στην πραγματικότητα, δεν θα μπορούσε καν να το είχε καταφέρει. Αλλά το Συμβούλιο Ειρήνης θα συνεργαστεί με τον ΟΗΕ, είπε ο Τραμπ.

Αφού παρέθεσε τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη Βενεζουέλα. «Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, χάρη στην ασύγκριτη ικανότητα, τη δύναμη και την ισχύ του στρατού των ΗΠΑ -έχουμε μακράν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο- συλλάβαμε τον παράνομο δικτάτορα Νικολάς Μαδούρο», ανέφερε. «Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό, και έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τους νέους ηγέτες της Βενεζουέλας. Ανοίγουμε τη χώρα στις γιγάντιες πετρελαϊκές μας εταιρείες και τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Έχουμε ήδη εξάγει 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πολλά από αυτά θα επιστρέψουν στη Βενεζουέλα». Συμπλήρωσε ότι η Βενεζουέλα θα «έχει περισσότερα έσοδα μαζί μας σε σύντομο χρονικό διάστημα από όσα είχε εδώ και χρόνια». «Οι πετρελαϊκές εταιρείες θέλουν να μπουν στη χώρα, θέλουν να μπουν αμέσως, βρισκόμαστε ήδη εκεί και επιθεωρούμε τις τοποθεσίες».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον Τόνι Μπλερ, ο οποίος δεν θα υπηρετήσει στο συμβούλιο, αλλά θα είναι στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο υποτίθεται ότι θα θέσει σε εφαρμογή το όραμα του συμβουλίου στη Γάζα. «Σε ευχαριστώ, Τόνι, που είσαι εδώ. Το εκτιμούμε», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.«Σήμερα, ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός από ό,τι ήταν μόλις πριν από ένα χρόνο», ανέφερε ο Τραμπ. «Σβήσαμε όλες αυτές τις πυρκαγιές που πολλοί άνθρωποι δεν γνώριζαν, συμπεριλαμβανομένου και εμού».

«Αυτή είναι μια πολύ συναρπαστική μέρα, που προετοιμαζόταν καιρό», λέει, με τη φωνή του να ακούγεται βραχνή μετά τη χθεσινή μακροσκελή ομιλία του στο Νταβός, η οποία διήρκεσε πάνω από 70 λεπτά. «Όλοι θέλουν να γίνουν μέλη» του Συμβουλίου Ειρήνης, είπε, αν και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει. «Θα συνεργαστούμε με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών», προσθέτει ο Τραμπ. Επαναλαμβάνοντας το γνωστό του μοτίβο για τον τερματισμό των πολέμων, ο Τραμπ δήλωσε πως «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», προσθέτοντας: «Έχουμε διευθετήσει οκτώ πολέμους και πιστεύω ότι ένας ακόμα πλησιάζει πολύ σύντομα στο τέλος του», αναφερόμενος στον πόλεμο της Ουκρανίας. «Αυτός είναι ο πόλεμος που πίστευα ότι θα ήταν εύκολος, αλλά αποδείχθηκε ότι είναι μάλλον ο πιο δύσκολος», είπε χαρακτηριστικά.

Το σήμα του Συμβουλίου Ειρήνης