Επαναπατρίζονται αρχαιότητες της εταιρείας Robin Symes

Σύνοψη από το

  • Ένα αττικό μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο του 4ου αι. π.Χ. και πέντε χάλκινα ανθρωπόμορφα ειδώλια επαναπατρίστηκαν από το Λονδίνο, μετά από επιτυχή έκβαση μακροχρόνιας διεκδίκησης του ελληνικού δημοσίου. Αυτά προστίθενται στα εκατοντάδες αντικείμενα που επαναπατρίσθηκαν από την ίδια εταιρεία τον Μάιο του 2023.
  • Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι ο επαναπατρισμός αποτελεί «ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα της συστηματικής και καλά οργανωμένης προσπάθειας του Υπουργείου Πολιτισμού». Τόνισε πως «το ελληνικό Δημόσιο δεν εγκαταλείπει ποτέ καμία διεκδίκηση».
  • Το μαρμάρινο ανάγλυφο, που φέρει επιγραφή «Ἀρτέμιδι Μουνιχίαι», προέρχεται από το ιερό της Αρτέμιδος Μουνιχίας στον Πειραιά και είναι το πρώτο γνωστό από αυτό το σημαντικότατο ιερό. Φωτογραφία του περιλαμβάνεται στο αρχείο του διακινητή Gianfranco Becchina, επιβεβαιώνοντας την παράνομη διακίνησή του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Επαναπατρίζονται αρχαιότητες της εταιρείας Robin Symes

Ένα αττικό μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο του δεύτερου μισού του 4ου αι. π.Χ., και πέντε χάλκινα ανθρωπόμορφα ειδώλια που βρίσκονταν στην κατοχή της υπό εκκαθάριση εταιρείας Robin Symes Limited, επαναπατρίστηκαν από το Λονδίνο σήμερα, μετά από την επιτυχή έκβαση της μακροχρόνιας διεκδίκησής τους. Η διεκδίκηση του ελληνικού δημοσίου για τον επαναπατρισμό των αρχαίων αντικειμένων ξεκίνησε το 2006 και θα προστεθούν στα εκατοντάδες αντικείμενα που επαναπατρίσθηκαν, από την ίδια εταιρεία, τον Μάιο του 2023.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Ο επαναπατρισμός των αρχαιοτήτων από την εταιρεία Robin Symes αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα της συστηματικής και καλά οργανωμένης προσπάθειας του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία και επιστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με μεθοδικότητα, νομική τεκμηρίωση και συνέπεια, ολοκληρώθηκε μια μακρά διαδικασία που αποδεικνύει ότι το ελληνικό Δημόσιο δεν εγκαταλείπει ποτέ καμία διεκδίκηση. Η επιστροφή του αναθηματικού ανάγλυφου και των χάλκινων ειδωλίων εντάσσεται σε μια συνεπή στρατηγική, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει φέρει απτά αποτελέσματα, με εκατοντάδες αντικείμενα να έχουν ήδη επαναπατριστεί. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα συνεχίσει, με την ίδια επιμονή και σοβαρότητα, τις ενέργειες εντοπισμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης αρχαιοτήτων που έχουν εξέλθει παράνομα από τη χώρα μας. Κάθε αντικείμενο αποτελεί μέρος της ταυτότητας και της ιστορίας μας».

Επαναπατρίζονται αρχαιότητες της εταιρείας Robin Symes

Το μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο (ύψους 52 εκ. και πλάτους 92 εκ.) έχει τη μορφή ναΐσκου με πλευρικές παραστάδες που φέρουν επίκρανα, στηρίζουν επιστύλιο και οριζόντιο γείσο. Σύμφωνα με την επιγραφή (Ἀρτέμιδι Μουνιχίαι) που είναι χαραγμένη στο επιστύλιο, το ανάγλυφο αποτελεί ανάθημα στην Αρτέμιδα Μουνιχία. Στην παράσταση εικονίζεται η Άρτεμις, όρθια και επιβλητική, ταυτίζεται, με ασφάλεια, πέραν της επιγραφής, και από τη φαρέτρα που προβάλλει πίσω από τη ράχη της. Με το αριστερό χέρι κρατά όρθιες δύο αναμμένες δάδες, ενώ το δεξιό βρίσκεται σε μεσολαβή. Φορεί αττικό πέπλο, ζωσμένο κάτω από το στήθος, και ιμάτιο.

Τα μαλλιά της είναι μαζεμένα σε κοντή αλογοουρά, συνήθης κόμμωση για τη νεαρή παρθένα θεά. Μπροστά της εικονίζεται χαμηλός βωμός που αποτελεί το διαχωριστικό στοιχείο ανάμεσα στη θεά και στους θνητούς λατρευτές που προσέρχονται, σε πομπή, από τα δεξιά. Πίσω από τον βωμό εικονίζεται η κεφαλή ενός ζώου (εριφίου) που προορίζεται να θυσιαστεί, και ο παῖς, ο μικρός δούλος που κρατάει το κανοῦν, τον ρηχό δίσκο με τα απαραίτητα για τη θυσία. Οι λατρευτές, στα δεξιά, αποδίδονται σε μικρότερη κλίμακα από τη θεά. Εικονίζονται οκτώ ενήλικες μορφές, τρεις ανδρικές που υψώνουν το δεξιό χέρι σε ικεσία και πέντε γυναικείες, και έξι παιδιά μπροστά τους. Μια ακόμη μορφή, θεραπαινίδα που ανήκει στο υπηρετικό προσωπικό, αποδίδεται σε χαμηλό ανάγλυφο, πάνω στην παραστάδα.

Επαναπατρίζονται αρχαιότητες της εταιρείας Robin Symes

Ισορροπεί με το δεξιό ανυψωμένο χέρι της κυλινδρική κίστη στην κεφαλή της. Η «ομιλούσα» στο επιστύλιο επιγραφή οδηγεί με ασφάλεια στο ιερό από όπου προέρχεται το ανάγλυφο. Είναι από το ιερό της Αρτέμιδος Μουνιχίας, που βρισκόταν στη νότια πλευρά του λιμανιού της Μουνιχίας (σημερινό Μικρολίμανο) στον Πειραιά.

Από το ιερό αυτό προέρχεται ένας εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός γλυπτών, γεγονός που έχει αποδοθεί στις αλλεπάλληλες δηώσεις που έχει υποστεί ο χώρος ήδη κατά την αρχαιότητα. Το ανάγλυφο που έρχεται από το Λονδίνο, ως προϊόν παράνομης διακίνησης, είναι το πρώτο ανάγλυφο που γίνεται γνωστό από αυτό το σημαντικότατο ιερό της Αρτέμιδος Μουνιχίας.

Φωτογραφία του αναθηματικού αναγλύφου περιλαμβάνεται στο αρχείο του Gianfranco Becchina που κατασχέθηκε το 2002 στην γκαλερί του, στη Βασιλεία, έπειτα από κοινή επιχείρηση των ιταλικών και ελβετικών διωκτικών αρχών. Συγκεκριμένα, απεικονίζεται σε δύο polaroid φωτογραφίες (στη μία ολόκληρο, στη δεύτερη σε λεπτομέρεια).

Επαναπατρίζονται αρχαιότητες της εταιρείας Robin Symes

Πάνω από τις polaroid αναγράφεται η ημερομηνία 8/6/88 και τα αρχικά του Έλληνα διακινητή (ΖΕ/VIT). Το συγκεκριμένο αρχαίο αντικείμενο, σύμφωνα με τις ελληνικές δικαστικές Αρχές είναι προϊόν λαθρανασκαφής και διακινήθηκε παράνομα από την Ελλάδα.

Τα χάλκινα ειδώλια, τρία ανδρικά και δύο γυναικεία, ύψους περίπου 6 εκ., ακολουθούν τον τύπο του λατρευτή με το ανασηκωμένο στην κεφαλή της δεξιάς χειρός, χαρακτηριστική χειρονομία της δέησης απέναντι στη θεότητα.

Τα αντικείμενα παραδόθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η πιο συχνή ερώτηση που κάνει ουρολόγος στους ασθενείς του – Η απάντησή σας αποκαλύπτει πολλά για την υγεία σας

Η αλλαγή στα δάκτυλα που μπορεί να σχετίζεται με καρκίνο του πνεύμονα

ΑΑΔΕ: Νέοι ευρωπαϊκοί Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας – Τι αλλάζει για 1,9 εκατ. ΑΦΜ

Ισημερινός: Γιατί επιβάλλει έξτρα τελωνειακούς δασμούς 30% στην Κολομβία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:50 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν μπογιές στο προαύλιο του κτιρίου Διοίκησης του ΑΠΘ – ΦΩΤΟ

Μπογιές στο προαύλιο του κτιρίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ...
13:45 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Αρκαδία: «Εν μέσω θυελλωδών ανέμων έπεσε στο καθήκον» – Νέες μαρτυρίες για τον 53χρονο λιμενικό

Μία νέα μαρτυρία βλέπει το φως της δημοσιότητας για τον 53χρονο λιμενικό, ο οποίος έχασε την ζ...
13:35 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Τρόμος για 48χρονο που έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας – Η παγίδα με το πρόσχημα αγοραπωλησίας μηχανής

Τον τρόμο έζησε ένας 48χρονος στην περιοχή της Νικόπολης στη Θεσσαλονίκη, καθώς έπεσε θύμα αρπ...
13:20 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Το ραντεβού με «13χρονη» ήταν παγίδα – Θύμα επίθεσης έπεσε 30χρονος, πώς τραυματίστηκε από μαχαίρι

Θύμα άγριας επίθεσης από δύο νεαρά άτομα, που του έστησαν παγίδα με ψεύτικο προφίλ δήθεν ανήλι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι