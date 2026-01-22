Θεσσαλονίκη: Τρόμος για 48χρονο που έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας – Η παγίδα με το πρόσχημα αγοραπωλησίας μηχανής

Τον τρόμο έζησε ένας 48χρονος στην περιοχή της Νικόπολης στη Θεσσαλονίκη, καθώς έπεσε θύμα αρπαγής, ληστείας και εκβίασης. Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Σεπτέμβριο, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά να εξιχνιάζουν την υπόθεση ύστερα από μεθοδική και επιστάμενη έρευνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών, ηλικίας 38, 42, 46 και 49 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται ενεργά στο περιστατικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, όπως μεταδίδει το thestival.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ο 42χρονος επικοινώνησε με τον 48χρονο και κανονίστηκε συνάντηση στην περιοχή της Νικόπολης Θεσσαλονίκης, με πρόσχημα την ολοκλήρωση αγοραπωλησίας μοτοσικλέτας. Εκεί, ο 48χρονος συναντήθηκε με τον 38χρονο, ο οποίος στη συνέχεια τον οδήγησε σε περιοχή του Ευόσμου.

Στο σημείο κατέφθασαν και οι υπόλοιποι δράστες, με τον 49χρονο να ακινητοποιεί με χειροπέδες το θύμα. Στη συνέχεια, τον μετέφεραν σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής, όπου του αφαίρεσαν έναν φορητό υπολογιστή, ένα ρολόι χειρός, προσωπικό έγγραφο και το κινητό του τηλέφωνο.

Παράλληλα, οι δράστες φέρονται να απαίτησαν από τον 48χρονο να τους αποκαλύψει τους κωδικούς των ηλεκτρονικών τραπεζικών εφαρμογών του, ενώ ένας εκ των δραστών πυροβόλησε μία φορά στον αέρα με πιστόλι, προκειμένου να τον εκφοβίσει.

Οι δράστες στη συνέχεια απελευθέρωσαν τον 48χρονο, απαιτώντας να τους καταβάλει το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ αργότερα την ίδια ημέρα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τα περαιτέρω.