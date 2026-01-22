Ισπανία: Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη – 3 ελαφρά τραυματίες

Μια σύγκρουση μεταξύ ενός τρένου στο δίκτυο Ισπανικών Σιδηροδρόμων Στενού Εύρους (FEVE) στη γραμμή Καρθαγένη-Λος Νιέτος στην Ισπανία και ενός γερανού είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί επιβάτες να τραυματιστούν ελαφρά, όπως επιβεβαίωσε η La Vanguardia και αναφέρθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Έκτακτης Ανάγκης της Ισπανίας, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο EFE, ο αριθμός των τραυματιών είναι τρεις.

Η σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε για άγνωστους λόγους, δεν προκάλεσε τον εκτροχιασμό του τρένου, αλλά παρέμεινε στις γραμμές.

Όπως αναφέρθηκε από το Onda Regional, η σύγκρουση σημειώθηκε στο 6,6 χιλιόμετρο, μεταξύ της πόλης Alumbres και της γειτονιάς La Esperanza. Ομάδες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών και παραϊατρικών, έχουν αποσταλεί στο σημείο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν παραπονεθεί επανειλημμένα ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο τμήμα της γραμμής, επειδή δεν υπάρχει σήμανση ούτε ρυθμίζεται από φανάρι, επομένως δεν γνωρίζουν πότε φτάνει ή αναχωρεί το τρένο.

Η ισπανική σιδηροδρομική εταιρεία Adif δήλωσε στο X ότι η κυκλοφορία σε αυτήν τη γραμμή διακόπηκε, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται πως προηγήθηκαν δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό το ατύχημα συνέβη μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στην περιοχή της νότιας Ανδαλουσίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 43 ανθρώπους, και ένα ακόμη σιδηροδρομικό ατύχημα στη βορειοανατολική Καταλονία την Τρίτη, στο οποίο πέθανε ο μηχανοδηγός του τρένου.