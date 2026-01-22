Θεσσαλονίκη: Πέταξαν μπογιές στο προαύλιο του κτιρίου Διοίκησης του ΑΠΘ – ΦΩΤΟ

Μπογιές στο προαύλιο του κτιρίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) πέταξαν άγνωστοι, με το περιστατικό να βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Οι Πρυτανικές Αρχές καταγγέλλουν το περιστατικό και ενημερώνουν ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση των δραστών.

«Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ήταν και θα παραμείνει πυλώνας της ακαδημαϊκής ελευθερίας εις πείσμα καθεστωτικών αντιλήψεων και συμπεριφορών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με το thestival.gr, αυτή την ώρα συνεργεία βρίσκονται στον χώρο, προκειμένου να επιδιορθώσουν τις ζημιές.