Ισπανία: Τους 43 έφτασαν οι νεκροί από την σιδηροδρομική τραγωδία – Τριήμερη απεργία κήρυξαν οι μηχανοδηγοί

  • Τους 43 έφτασαν οι νεκροί από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, με 41 εξ αυτών να έχουν ταυτοποιηθεί.
  • Φως στα αίτια του δυστυχήματος ίσως ρίξει το μαύρο κουτί που εντοπίστηκε, και το οποίο δείχνει ότι ο μηχανοδηγός ειδοποίησε για εμπλοκή στο σύστημα ηλεκτροδότησης και στη συνέχεια για εκτροχιασμό.
  • Οι μηχανοδηγοί στην Ισπανία κήρυξαν τριήμερη πανεθνική απεργία για τις 9, 10 και 11 Φεβρουαρίου, ζητώντας μέτρα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
Τους 43 έφτασαν οι νεκροί από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, καθώς σήμερα Τετάρτη (21/01) εντοπίστηκε ένα ακόμα πτώμα, ενώ οι μηχανοδηγοί στα τρένα όλων των εταρειών κήρυξαν τριήμερη απεργία.

Από τους 43 νεκρούς έχουν ταυτοποιηθεί οι 41.  Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, φως στα αίτια του δυστυχήματος ίσως ρίξει το μαύρο κουτί ενός εκ των τρένων που εντοπίστηκε. Το τοπικό μέσο ενημέρωσης cordopolis καθώς και η ισπανική εφημερίδα El Pais φέρνουν στο φως της δημοσιότητας συνομιλίες του μηχανοδηγού του μοιραίου τρένου με το κέντρο ελέγχου λίγα λεπτά πριν από το δυστύχημα.

Το μαύρο κουτί δείχνει ότι ο μηχανοδηγός ειδοποίησε αρχικά στο πρώτο του μήνυμα το Κέντρο Ελέγχου, λέγοντας πως υπάρχει εμπλοκή στο σύστημα ηλεκτροδότησης.

Μετά το πρώτο μήνυμα συνειδητοποιεί ότι έχει υπάρξει εκτροχιασμός κι ενημερώνει ότι αρκετά βαγόνια έχουν μπει στην παρακείμενη γραμμή, όπου κινούνταν με αντίθετη κατεύθυνση άλλο τρένο. «Χρειάζομαι να σταματήσει επειγόντως η κυκλοφορία στις γραμμές», φέρεται να είπε.

Το Κέντρο Ελέγχου επιχείρησε, χωρίς επιτυχία όμως, να συνομιλήσει με τον μηχανοδηγό του τρένου της εταιρείας Alvia και σύμφωνα με τις πληροφορίες των δύο τοπικών μέσων δεν τα κατάφερε, ακριβώς επειδή ο μηχανοδηγός αυτός είχε ήδη χάσει τη ζωή του, είχε ήδη γίνει η μοιραία σύγκρουση.

Τριήμερη απεργία

Το συνδικάτο των μηχανοδηγών της Ισπανίας, SEMAF, προκήρυξε τριήμερη πανεθνική απεργία για τις 9, 10 και 11 Φεβρουαρίου, με αίτημα τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της σιδηροδρόμων, μετά τα δύο δυστυχήματα που βύθισαν στο πένθος τη χώρα.  Στην ανακοίνωσή του το συνδικάτο διευκρίνισε ότι η απεργία αφορά «όλους τους μηχανοδηγούς των διαφόρων εταιρειών του τομέα».

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε σχολίασε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ότι η απεργία δεν του φαίνεται ως «ο καλύτερος τρόπος να επιτύχουν τις διεκδικήσεις τους» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ματαιωθεί, δηλώνοντας ότι «ακούει» τους εργαζόμενους.

Το SEMAF υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ότι οι εργαζόμενοι του τομέα είχαν καταγγείλει «την κακή κατάσταση» του δικτύου σε διάφορα σημεία του, αλλά «δεν έλαβαν απάντηση, ούτε έγινε καμία παρέμβαση επί μήνες, ακόμη και επί χρόνια. Το συνδικάτο σκοπεύει για αυτόν τον λόγο να αναζητήσει ποινικές ευθύνες «από εκείνους που έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών».

