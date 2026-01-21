Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στους κατοίκους του Βορείου Αιγαίου – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Το βράδυ της Τετάρτης στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή. Το μήνυμα εστάλη γύρω στις 9 το βράδυ και καλούσε τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να περιοριστούν μόνο στις απολύτως αναγκαίες.

Στο προειδοποιητικό μήνυμα αναφέρεται συγκεκριμένα: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες».

