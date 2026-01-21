Αναβάλλονται οι εμφανίσεις της Μελίνας Ασλανίδου: «Ένα θέμα υγείας που προέκυψε…» – Η ανάρτηση στο Instagram

Σύνοψη από το

  • Η Μελίνα Ασλανίδου ενημέρωσε το κοινό της μέσω ανάρτησης στο Instagram, πως οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της για αυτή την εβδομάδα αναβάλλονται. Η αναβολή οφείλεται σε ένα θέμα υγείας που προέκυψε.
  • Συγκεκριμένα, οι εμφανίσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο «Green Park» δεν θα πραγματοποιηθούν.
  • Η τραγουδίστρια έγραψε χαρακτηριστικά: «Ένα θέμα υγείας που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες δεν μου επιτρέπει να πραγματοποιήσω τις εμφανίσεις μου αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στο Green Park».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μελίνα Ασλανίδου
Φωτογραφία: Instagram/officialaslanidoumelina

Με μία ανάρτησή της στο Instagram προφίλ της, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η Μελίνα Ασλανίδου θέλησε να ενημερώσει το κοινό της, πως οι εμφανίσεις που είχε προγραμματίσει για την Παρασκευή (23/1) και το Σάββατο (24/1) στο «Green Park», δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ενός θέματος υγείας που προέκυψε.

Συγκεκριμένα, η γνωστή τραγουδίστρια έγραψε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης: «Αγαπημένοι μου, ένα θέμα υγείας που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες δεν μου επιτρέπει να πραγματοποιήσω τις εμφανίσεις μου αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στο Green Park.

Θα είμαστε σύντομα ξανά κοντά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την κατανόηση και την αγάπη σας».

20:21 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

