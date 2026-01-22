Μαρινάκης για συμφωνία Mercosur: Oι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της δεν θα κάνουν καλό – Τι είπε για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Με αναφορά στη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε χθες τη χώρα από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώ δέχθηκε ερωτήσεις, μεταξύ άλλων, για τη μη μετάβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Νταβός, καθώς και το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

«Το 112 ήχησε προειδοποιώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, στις απολύτως αναγκαίες μέχρι αργά το βράδυ λόγω της εκτεταμένης κακοκαιρίας. Την Τρίτη, στο πλαίσιο διϋπουργικής αποφασίστηκε να γίνει τηλεκπαίδευση και τηλεργασία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ενώ είχαν προηγηθεί δύο συνεδριάσεις για την κακοκαιρία, της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Στην περιφέρεια Αττικής από χθες, 21/01/2026 και ώρα 07:30 το πρωί και ως σήμερα 22/02/2026 και ώρα 06:30 έγιναν 910 κλήσεις για παροχή βοήθειας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 318 αντλήσεις υδάτων, 32 κοπές δέντρων, 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 10 αφαιρέσεις αντικειμένων. Χθες στην Αττική, σε πολλούς σταθμούς καταγράφηκαν ύψη βροχής 110 με 120 χιλιοστών ενώ υπήρχαν και σταθμοί του Αστεροσκοπείου Αθηνών που κατέγραψαν 140 με 170 χιλιοστά βροχής. Το μεγαλύτερο μέρος της ήταν στο κέντρο, κοντά στον Υμηττό, καθώς και στην Ανατολική Αττική. Περίπου 120 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας και του Ελληνικού ενώ τα 3/4 του όγκου έπεσαν μέσα σε δύο μόλις ώρες.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή για την εξέλιξη της κακοκαιρίας κυρίως στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες», πρόσθεσε.

Επεσήμανε ότι «δυστυχώς, δύο συμπολίτες μας, μια γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα και ένας άντρας στο Άστρος Κυνουρίας, έχασαν τη ζωή τους. Η πρώτη παρασύρθηκε -σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία- από χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα όχημα το οποίο επίσης παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, ενώ ο δεύτερος, ο οποίος ήταν λιμενικός σε υπηρεσία -σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα- παρασύρθηκε από κύματα άνω των πέντε μέτρων. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».

Περνώντας στο επόμενο θέμα της ενημέρωσης ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι δέκα βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και τριάντα σημαντικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνει το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026, που αποτελεί έτος -ορόσημο για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου της δεύτερης τετραετίας. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε ειδικά στις 10 κυριότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες, στις οποίες μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται η νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα, η θεσμοθέτηση νέου Λυκείου και Εθνικού Απολυτηρίου, ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και η δημοσίευση αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, το σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας και το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.

Είπε επίσης ότι οι 30 μεταρρυθμίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, σε: νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Δημόσιο, ολοκλήρωση αναβάθμισης 156 κέντρων υγείας και 80 νοσοκομείων, ολοκλήρωση Κτηματολογίου, αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών και συστημάτων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας και ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κά.

«Στο μεταξύ, το 2025, μια χρονιά διεθνούς αστάθειας, γεωπολιτικών εντάσεων, διεθνούς πολιτικής αβεβαιότητας και πιέσεων σε κρίσιμους τομείς της εγχώριας πολιτικής, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, υλοποιήθηκε το 66% των οροσήμων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, εντός του έτους», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης. «Τα ορόσημα αυτά εντάσσονται σε ένα συνεκτικό σχέδιο μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019 και ενισχύθηκε από την Έκθεση Πισσαρίδη. Σήμερα, το 83% των 525 συστάσεων της Έκθεσης έχει, ήδη, υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Κάτι που είναι αποτέλεσμα επιμονής και συνέπειας».

Το επόμενο θέμα αφορούσε την κυβερνητική προσπάθεια για αποτελεσματική αντιμετώπιση της λειψυδρίας και όπως είπε εγκρίθηκαν, από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, 42 έργα, ύψους άνω των 75,5 εκατ. ευρώ. «Μεταξύ άλλων, αφορούν στη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό μονάδων αφαλάτωσης, στη βελτίωση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, σε δράσεις αξιοποίησης πηγαίων νερών, κά. Τα έργα θα υλοποιηθούν, τόσο στη νησιωτική χώρα -και ειδικότερα σε νησιά όπου το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι έντονο- όσο και στην ηπειρωτική».

Ακολούθως είπε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος για το εντεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 καταγράφει σημαντική αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, στις εξαγωγές και στις άμεσες επενδύσεις. «Ειδικότερα, τα τουριστικά έσοδα έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς ξεπέρασαν τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 8,9% σε σύγκριση με τα 21,12 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Μόνο τον Νοέμβριο οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 9,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 και τα τουριστικά έσοδα κατά 27,7%, στοιχεία που καταδεικνύουν την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν στη χώρα μας. Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,5% σε σταθερές τιμές, ενώ χωρίς τα καύσιμα η αύξηση έφτασε το 4,9%. Τέλος, οι άμεσες ξένες επενδύσεις κατέγραψαν σημαντική άνοδο στο εντεκάμηνο, φτάνοντας τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ».

Αναφέρθηκε ακόμη στην ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ με 431 νέες υπηρεσιακές μοτοσικλέτες μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ». Οι μοτοσικλέτες αυτές θα κατανεμηθούν στις μάχιμες Υπηρεσίες της, σε ολόκληρη τη χώρα ώστε να αναβαθμίσουν, σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των αστυνομικών ομάδων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ασφάλειας στους πολίτες.

«Παραδόθηκε στην κυκλοφορία το οδικό έργο Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, που είναι τμήμα, με μήκος 8 χλμ. περίπου, του κάθετου οδικού άξονα: “Ξάνθη – Εχίνος -Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα”», είπε πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης. «Πρόκειται για έναν δρόμο με τον οποίο αναβαθμίζεται η οδική ασφάλεια σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από ορεινό ανάγλυφο. Επίσης, με τη νέα χάραξη και την παράκαμψη του οικισμού του Δημαρίου, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς απομακρύνεται η βαριά κυκλοφορία μέσα από τον οικισμό. Το εν λόγω οδικό έργο διευρύνει τους ορίζοντες οικονομικής συνεργασίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

«Επίκειται νέα συνάντηση του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, για την ευλογιά και τι να περιμένουν οι κτηνοτρόφοι ανέφερε τα εξής: «Έγινε σύσκεψη πριν από λίγο. Έγινε εκτεταμένη συζήτηση. Αξίζει τον κόπο να θυμηθείτε τι γράφτηκε και από διάφορα μέσα, διάφορα δήθεν έγκυρα ρεπορτάζ, για να καταλάβετε ότι η μέθοδος της παραπλάνησης της κοινής γνώμης όπως έγινε στα Τέμπη είναι μοτίβο για κάποιους συναδέλφους σας και πρακτική για κάποια μέσα ενημέρωσης. Έχουμε ξεκάθαρη επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο και επιχειρήματα που λένε ότι ο εμβολιασμός θα καταστήσει προβληματικές εξαγωγές κρίσιμων προϊόντων όπως η φέτα. Όλοι αυτοί που συμπεριφέρονται ως έμποροι ψεμάτων, θα απολογηθούν κάποια στιγμή για τα ψέματά τους στον κόσμο; Οι δράκοι που διακινούνται έχουν τεράστιους κινδύνους».

Σε ερώτηση τι να περιμένουν τώρα οι κτηνοτρόφοι ο κ. Μαρινάκης είπε πως ό,τι έχει πει η κυβέρνηση ισχύει στο ακέραιο, ενώ επίκειται και νέα συνάντηση του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους.

Ερωτηθείς για τη χθεσινή κακοκαιρία και αν η κυβέρνηση εμπιστεύεται ακόμα τον αρμόδιο υπουργό Γ. Κεφαλογιάννη ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι χθες δεν ήταν μία μέρα που απλώς έβρεχε και η απόφαση ελήφθη και είχε να κάνει για την ασφάλεια των πολιτών. Πρόσθεσε πως δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ως προς τον αρμόδιο υπουργό ανέφερε ότι τόσο η διαχείριση και τώρα και στην αντιπυρική περίοδο δείχνει μια πολύ σημαντική βελτίωση και επί των δικών του ημερών και επί των ημερών των προκατόχων του σε σχέση με αυτό που είχαμε μέχρι το 2019. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως οι εκκενώσεις έχουν μεγάλη σημασία και είναι κάτι που δεν είχε η χώρα μας και τώρα έχουν αποβεί σωτήριες.

Τι είπε για τη συμφωνία Mercosur

Για την απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για την Mercosur ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ήταν με τη σωστή πλευρά. «Θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου αυτή η στάση θα δικαιωθεί. Σεβαστή η απόφαση αλλά έχουμε κάθε δικαίωμα να θεωρούμε ότι δεν θα κάνει καλό στο τέλος της ημέρας στα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και άρα και των Ελλήνων παραγωγών. Επί της ουσίας της ψηφοφορίας στην πραγματικότητα μιλάμε για παιχνίδι καθυστέρησης. Κονταίνει τη μεγάλη σημασία που έχει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Την πολιτική ουσία της συμφωνίας την έκρινε το ευρωκοινοβούλιο. Εμείς ψηφίσαμε με αίσθημα ευθύνης», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν αυτή η καθυστέρηση δίνει πλεονέκτημα στους Έλληνες παραγωγούς να προετοιμαστούν, απάντησε πως «εγώ το εκλαμβάνω ως χαμένο χρόνο». Μετά από σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν τέθηκε θέμα κομματικής πειθαρχίας για τους ευρωβουλευτές της ΝΔ.

Για όσα είπε η Μιλένα Αποστολάκη ότι αποκλείονται μάρτυρες από την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκη δήλωσε πως κανένας μάρτυρας δεν αποκλείεται. «Παιχνίδι εντυπώσεων αλλά όπως βλέπετε από τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι καν αμετακίνητη η βελόνα για το ΠΑΣΟΚ αλλά κουνιέται και πάει προς τα πίσω. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μετατρέπεται σε κόμμα διαμαρτυρίας με άλλα λαϊκίστικα κόμματα», σημείωσε.

Για το «Συμβούλιο Ειρήνης» και το Νταβός

Σχετικά με την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως είναι πολύ σύνθετο ζήτημα και γι’ αυτό όποια απόφαση πάρει η χώρα μας, θα την πάρει σε συνεννόηση με τους ευρωπαίους εταίρους. «Δεν πρόκειται να ληφθεί καμία βιαστική απόφαση, ούτε να είναι ερήμην του γεγονότος ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα όπου η καρδιά της, η ψυχή της, είναι στην Ευρώπη. Είναι δεδομένη η στρατηγική μας συνεργασία με τις ΗΠΑ, είναι δεδομένη η βούλησή μας αυτή να εντείνεται συνεχώς με αμοιβαία οφέλη αλλά η Ελλάδα ήταν, είναι και παραμένει ευρωπαϊκή χώρα. Επεξεργαζόμαστε όλα τα δεδομένα, έδωσε αναλυτικές απαντήσεις ο κ. Γεραπετρίτης, υπάρχει συγκεκριμένο ψήφισμα του ΟΗΕ το 2803 το οποίο η Ελλάδα υπερψήφισε. Σήμερα ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στις Βρυξέλλες και οτιδήποτε νεότερο θα γίνει γνωστό», πρόσθεσε.

Για τον λόγο που δεν πήγε ο πρωθυπουργός στη χθεσινή διακομματική συζήτηση στη Βουλή, ενώ δεν ταξίδεψε για το Νταβός, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως η χθεσινή συζήτηση ήταν εναρκτήρια για μια διαδικασία όπου στόχος είναι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα να συνδράμουν με τις σκέψεις και τις απόψεις τους. «Ήταν μια τεχνική στην πραγματικότητα συζήτηση. Ο πρωθυπουργός όχι μόνο θα συμμετέχει αλλά θα δώσει το παρόν και σε επίπεδο προτάσεων και ο ίδιος και σε επίπεδο υπουργείου η κυβέρνηση. Ο προγραμματισμός του πρωθυπουργού ήταν διήμερη παρουσία του στο Νταβός και μάλιστα η μία εκ των δύο ημερών ήταν η μέρα που ξεκίνησε η συζήτηση για τη διακομματική. Η χθεσινή ημέρα όμως λόγων των έκτακτων καιρικών φαινομένων και λόγω της ανάγκης να είναι ο πρωθυπουργός στη χώρα, μετακίνησε την αναχώρηση για σήμερα το πρωί. Και σήμερα το πρωί δεν ήταν εφικτή η προσγείωση στη Ζυρίχη σε αυτές τις χώρες και γι’ αυτό δεν μετέβη στο Νταβός. Πολιτικά μιλώντας δεν είναι περίεργη η στάση της κυβέρνησης, ούτε του πρωθυπουργού αλλά κάποιων κομμάτων που ενώ θα συμμετέχουν, δεν ψηφίζουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ας ελπίσουμε να καταλάβομε όλοι ότι μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε με το να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία», συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Νίκου Δένδια στο OPEN, ο κ. Μαρινάκης είπε πως και η εξωτερική πολιτική και η άμυνα είναι κοινώς αποδεκτό ότι η κυβέρνηση έχει ψηλώσει τη χώρα. «Η Ελλάδα εξοπλίζεται και μεγαλώνει όσο ποτέ και αυτό πιστώνεται συνολικά στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό και των διατελεσάντων και εν ενεργεία υπουργών. Η κυβέρνηση έχει και θέματα στα οποία πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα. Τα θετικά είναι περισσότερα αλλά πρέπει να δουλέψουμε για λάθη και αρρυθμίες», σημείωσε.

Για την εγκωμιαστική αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη στον πρώην υπουργό Άμυνας και αν αυτό συνιστά διαμάχη με τον νυν, ο κ. Μαρινάκης είπε πως δεν υπάρχει χώρος για διαμάχη και πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει διαμάχη. «Οι δύο υπουργοί κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ο πρωθυπουργός έθεσε μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες την υγεία όπου γίνεται σημαντικό έργο. Το μόνο που έχει να δώσει την κυβέρνηση είναι τα παραδοτέα και όχι να αναλωνόμαστε σε αυτές τις συζητήσεις», πρόσθεσε.