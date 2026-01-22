Κρήτη: «Η θάλασσα είχε γίνει ένα με το χωριό» – Ζημιές στον οικισμό «Τρεις Εκκλησιές» – ΒΙΝΤΕΟ

  • Στην Κρήτη ο οικισμός Τρεις Εκκλησιές αλλά και ο Τσούτσουρας υπολογίζουν το μέγεθος της καταστροφής από τη μανία της φύσης, με τις Τρεις Εκκλησιές να βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλημάτων.
  • Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν έντονη θαλασσοταραχή, με τα κύματα να εισβάλουν μέσα στον οικισμό, πλημμυρίζοντας δρόμους, καταστήματα και σπίτια και παρασύροντας φερτά υλικά.
  • Ο αντιδήμαρχος περιέγραψε «εικόνες πρωτόγνωρες» με τη θάλασσα να έχει γίνει «ένα με το χωριό, σαν μια μικρή Βενετία», ενώ ο δήμος κινητοποιήθηκε άμεσα για την αποστράγγιση των πλημμυρισμένων περιοχών.
Στην Κρήτη ο οικισμός Τρεις Εκκλησιές αλλά και ο Τσούτσουρας υπολογίζουν το μέγεθος της καταστροφής από τη μανία της φύσης την Τετάρτη, όταν η  κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας, χτύπησε και περιοχές του νησιού. Καταγράφονται σημαντικές υλικές ζημιές που άφησαν πίσω τους τα έντονα φαινόμενα, με τις Τρεις Εκκλησιές του δήμου Αρχανών Αστερουσίων να βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλημάτων, όπως γράφει το neakriti.gr.

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν έντονη θαλασσοταραχή, με τα κύματα να ξεπερνούν το παραλιακό μέτωπο και τα νερά της θάλασσας να εισβάλουν μέσα στον οικισμό. Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ φερτά υλικά, πέτρες και άμμος παρασύρθηκαν από τη μανία του καιρού, μετατρέποντας την περιοχή σε ένα σκηνικό χάους.

Για το μέγεθος της καταστροφής μίλησε στο neakriti.gr ο αντιδήμαρχος καθημερινότητας και αθλητισμού του δήμου Αρχανών Αστερουσίων Ηλίας Επιτροπάκης, περιγράφοντας εικόνες πρωτόγνωρες για τους κατοίκους:

«Από χθες το βράδυ μας είχαν ενημερώσει οι πολίτες για το κύμα και τη θάλασσα που είχε κατακλύσει την παραλία και τον οικισμό, αλλά και τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στον ποταμό και μπροστά στη θάλασσα. Σήμερα το πρωί, στις 07:00, βρεθήκαμε εκεί για να διαπιστώσουμε το εύρος της ζημιάς. Αντικρίσαμε ένα θέαμα πρωτόγνωρο, όπως μας το επιβεβαίωσαν και οι κάτοικοι. Η θάλασσα είχε γίνει ένα με το χωριό, σαν μια μικρή Βενετία».

Όπως ανέφερε, καταστήματα και σπίτια στην παραλιακή ζώνη ήταν πλημμυρισμένα, ενώ αντικείμενα όπως πόρτες, ξύλα, πλυντήρια, τραπέζια και καρέκλες είχαν παρασυρθεί και βρέθηκαν διάσπαρτα στο κέντρο του χωριού. Σε ορισμένα σημεία, φερτά υλικά είχαν καρφωθεί ακόμη και πάνω σε αυτοκίνητα.

 

Αγώνας δρόμου για την αποστράγγιση

Ο δήμος κινητοποιήθηκε από σήμερα νωρίς το πρωί, με μηχανήματα να επιχειρούν κάτω από δύσκολες συνθήκες.

«Προσπαθήσαμε να ανοίξουμε ένα χαντάκι για να φύγει το νερό προς τη θάλασσα. Ήταν μεγάλο ρίσκο, γιατί η θάλασσα παρέμενε φουρτουνιασμένη και το φαινόμενο δεν είχε κοπάσει. Παρ’ όλα αυτά, καταφέραμε να απομακρύνουμε τον κύριο όγκο των νερών από τον οικισμό», σημείωσε ο αντιδήμαρχος.

Στη συνέχεια, συνεργεία προχώρησαν στη συγκέντρωση των φερτών υλικών σε ένα σημείο, ώστε να γίνει η αποκομιδή τους μόλις υποχωρήσουν πλήρως τα νερά.

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Πλημμυρισμένα μαγαζιά και σπίτια kai γκρεμισμένα τοιχία. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στον Τσούτσουρα, όπου ο δρόμος έχει καλυφθεί από μπάζα.

Ιεράπετρα: Η σιροκάδα έφερε τη θάλασσα στα μαγαζιά και “έθαψε” την παραλιακή στην άμμο

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η θαλασσοταραχή στην ανατολική παραλιακή ζώνη της Ιεράπετρας, με κύματα να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες άμμου στις παραλιακές ταβέρνες, να σπάνε εγκαταστάσεις και να δημιουργούν προβλήματα τόσο στον δρόμο όσο και στο αλιευτικό καταφύγιο, όπου βυθίστηκε μικρό σκάφος και κινδύνεψε ιστιοφόρο.

Από τη νύχτα της Τετάρτης μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης η φουρτουνιασμένη από τη «σιροκάδα» θάλασσα της Ιεράπετρας, προκάλεσε πολλές ζημιές στην ανατολική παραλιακή ζώνη, όπου βρίσκονται τα περισσότερα καταστήματα εστίασης, γεμίζοντας με άμμο τους χώρους όπου είχαν τοποθετήσει τα τραπεζοκαθίσματα τους, σπάζοντας πάγιες εγκαταστάσεις, τζαμαρίες, τέντες, είδη διακόσμησης, γλάστρες και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Φωτό από neakriti.gr

