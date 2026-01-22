Εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Βάρη: Αυτοκίνητα στη λάσπη, ανατράπηκε πυροσβεστικό – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Οι κάτοικοι της Βάρης μετρούν τις πληγές από την κακοκαιρία που έπληξε άγρια την περιοχή τους. Τα έντονα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, κατά τη σφοδρή κακοκαιρία χτες Τετάρτη, δημιούργησαν σκηνικό απόγνωσης και ανάγκασαν την Πολιτική Προστασία να κηρύξει τον ενιαίο δήμο Βάρης – Βουλιαγμένης – Βουλιαγμένης για 3 μήνες.

Κι ενώ η περιοχή κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, νέες εικόνες καταστροφής έρχονται στη δημοσιότητα, φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη μεγάλη καταστροφή. Αυτοκίνητα είναι βυθισμένα στη λάσπη, άλλα είναι “κολλημένα” σε κολώνες, καθώς παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, δρόμοι είναι σχεδόν απροσπέλαστοι και φερτά υλικά απαντώνται παντού.

Μάλιστα, μέχρι και πυροσβεστικό όχημα που ήταν στην περιοχή, ανατράπηκε.

Τα ακραία φαινόμενα έχουν πλέον κοπάσει και οι άνθρωποι προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται.

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και ο δήμος Γλυφάδας, εκεί όπου στην Άνω Γλυφάδα καταγράφηκε η τραγωδία με τη νεκρή γυναίκα.

Δείτε τις εικόνες καταστροφής:

