Κρήτη: Αποπνικτική ατμόσφαιρα σε Ηράκλειο και Χανιά από αφρικανική σκόνη

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήθηκαν το μεσημέρι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη, με την ατμόσφαιρα σε Ηράκλειο και Χανιά να γίνεται αποπνικτική.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, σε επίπεδα πάνω από τα όρια κινήθηκαν το μεσημέρι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη εικόνα σε μεγάλα αστικά κέντρα του νησιού. Η ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο και στα Χανιά ήταν αποπνικτική, με την ορατότητα να μειώνεται αισθητά και το τοπίο να αλλοιώνεται.

Στην περιοχή του Ηρακλείου, ο Γιούχτας αλλά και τα γύρω βουνά έχουν σχεδόν «χαθεί» πίσω από το πυκνό πέπλο σκόνης, ενώ η πόλη διακρίνεται μόλις αμυδρά. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στα Χανιά, όπου το νέφος περιόρισε σημαντικά την ορατότητα μέσα και γύρω από τον αστικό ιστό.