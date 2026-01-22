Πλεύρης: Η δημιουργία «return hubs» εκτός Ευρώπης αποτελεί σημαντική λύση κατά της παράνομης μετανάστευσης

Σύνοψη από το

  • Συμφωνήθηκε η άμεση έναρξη διαβουλεύσεων για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής παράτυπων μεταναστών (return hubs) σε τρίτη χώρα εκτός Ευρώπης, κατά τη συνάντηση του υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη, με ομολόγους του από Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία και Δανία.
  • Η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα του νότου που συμμετείχε, υπογραμμίζοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο της και την αναγνώριση της εμπειρίας της στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών, με πλήρη σεβασμό στο ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.
  • Ο Θάνος Πλεύρης ανέδειξε τη σημασία μίας ρεαλιστικής και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, τονίζοντας ότι «η δημιουργία κέντρων επιστροφής παράνομων μεταναστών σε χώρες εκτός της Ευρώπης αποτελεί σημαντική λύση κατά της παράνομης μετανάστευσης».
Enikos Newsroom

πολιτική

Πλεύρης: Η δημιουργία «return hubs» εκτός Ευρώπης αποτελεί σημαντική λύση κατά της παράνομης μετανάστευσης

Η άμεση έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών για τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας κέντρων επιστροφής παράτυπων μεταναστών (return hubs) σε τρίτη χώρα εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου, καθώς και ο σχεδιασμός ενός σαφούς και ρεαλιστικού οδικού χάρτη (roadmap) για τα επόμενα βήματα της πρωτοβουλίας, συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια κλειστής συνάντησης που είχε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με τους ομολόγους του από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Δανία, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στη Λευκωσία.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γερμανίας παρουσία του Ευρωπαίου επιτρόπου Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Μάγκνους Μπρούνερ, σηματοδότησε τη συγκρότηση ενός στενού πυρήνα κρατών-μελών για την εξειδίκευση καινοτόμων λύσεων στον τομέα της επιστροφής μεταναστών.

Η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα του νότου που συμμετείχε στη συνάντηση, γεγονός που υπογραμμίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της και την αναγνώριση της εμπειρίας της στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρωτοβουλία για την κατασκευή και λειτουργία κέντρων επιστροφής (return hubs) εντάσσεται στις προπαρασκευαστικές ενέργειες που λαμβάνουν χώρα ενόψει της πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και του υπό διαμόρφωση νέου Κανονισμού Επιστροφών, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών, με πλήρη σεβασμό στο ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη συντονισμένων δράσεων, επαρκούς χρηματοδότησης και στενής συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Ο Θάνος Πλεύρης ανέδειξε τη σημασία μίας ρεαλιστικής και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης γραμμής, στηρίζει ενεργά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη συνοχή, την αλληλεγγύη και την αξιοπιστία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος μετανάστευσης και ασύλου.

«Η δημιουργία κέντρων επιστροφής παράνομων μεταναστών σε χώρες εκτός της Ευρώπης αποτελεί σημαντική λύση κατά της παράνομης μετανάστευσης, καθώς κάποιος που εισέρχεται παράνομα στην ΕΕ θα γνωρίζει ότι θα επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή σε ένα κέντρο επιστροφής εκτός της Ευρώπης. Συμμετέχουμε ενεργά μαζί με τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία στη δημιουργία αυτών των κέντρων», τόνισε ο Έλληνας υπουργός.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στον συγκεκριμένο στενό κύκλο κρατών-μελών επιβεβαιώνει τη στρατηγική θέση της στις ευρωπαϊκές διεργασίες και τον καθοριστικό ρόλο της στη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

