Τρόμος στο Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και το παιδί της – «Είχα εντολή από μία φωνή να σκοτώσω», είπε στους αστυνομικούς

Στιγμές τρόμου έζησαν κάτοικοι στο Ηράκλειο, όταν ένας 39χρονος άνδρας, σε κατάσταση αμόκ, καταδίωξε νεαρή μητέρα και το ανήλικο παιδί της κρατώντας στα χέρια του ένα τσεκούρι.

Ο άνδρας εντόπισε τη γυναίκα στον δρόμο μαζί με το παιδί της και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους, κρατώντας το τσεκούρι φωνάζοντας, σκορπώντας παράλληλα τον πανικό. Η μητέρα, προσπαθώντας να προστατεύσει το παιδί της, το έκρυψε σε σπίτι της περιοχής, ενώ οι δυνατές κραυγές της έκαναν τους κατοίκους να βγουν έξω και να τρέξουν για βοήθεια.

Παρά τις προσπάθειες να τον συγκρατήσουν, ο 39χρονος συνέχισε να κρατά το… όπλο και βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική φόρτιση. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι χρειάστηκαν αρκετή ώρα για να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στις Γούβες, όπου, σύμφωνα με το patris.gr, ο δράστης είχε προκαλέσει και σοβαρές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο της γυναίκας, χτυπώντας το επανειλημμένα με το τσεκούρι του.

Κατά τη σύλληψή του, ο 39χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω», υποστηρίζοντας πως άκουγε φωνές που του έδιναν εντολές. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια.