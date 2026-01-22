Τρόμος στο Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και το παιδί της – «Είχα εντολή από μία φωνή να σκοτώσω», είπε στους αστυνομικούς

Σύνοψη από το

  • Στιγμές τρόμου έζησαν κάτοικοι στο Ηράκλειο, όταν ένας 39χρονος άνδρας, σε κατάσταση αμόκ, καταδίωξε νεαρή μητέρα και το ανήλικο παιδί της κρατώντας στα χέρια του ένα τσεκούρι.
  • Αστυνομικοί χρειάστηκαν αρκετή ώρα για να ακινητοποιήσουν τον 39χρονο, ο οποίος είχε προκαλέσει και σοβαρές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο της γυναίκας χτυπώντας το με το τσεκούρι του.
  • Κατά τη σύλληψή του, ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω», ενώ μετά οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Στιγμές τρόμου έζησαν κάτοικοι στο Ηράκλειο, όταν ένας 39χρονος άνδρας, σε κατάσταση αμόκ, καταδίωξε νεαρή μητέρα και το ανήλικο παιδί της κρατώντας στα χέρια του ένα τσεκούρι.

Ο άνδρας εντόπισε τη γυναίκα στον δρόμο μαζί με το παιδί της και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους, κρατώντας το τσεκούρι φωνάζοντας, σκορπώντας παράλληλα τον πανικό. Η μητέρα, προσπαθώντας να προστατεύσει το παιδί της, το έκρυψε σε σπίτι της περιοχής, ενώ οι δυνατές κραυγές της έκαναν τους κατοίκους να βγουν έξω και να τρέξουν για βοήθεια.

Παρά τις προσπάθειες να τον συγκρατήσουν, ο 39χρονος συνέχισε να κρατά το… όπλο και βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική φόρτιση. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι χρειάστηκαν αρκετή ώρα για να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στις Γούβες, όπου, σύμφωνα με το patris.gr, ο δράστης είχε προκαλέσει και σοβαρές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο της γυναίκας, χτυπώντας το επανειλημμένα με το τσεκούρι του.

Κατά τη σύλληψή του, ο 39χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω», υποστηρίζοντας πως άκουγε φωνές που του έδιναν εντολές. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ψωμί του τοστ, παγωτό και άλλες τροφές που κάνουν κακό στο έντερο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Οι ΗΠΑ εκτός ΠΟΥ: Επίσημη αποχώρηση με πολιτικές και υγειονομικές συνέπειες

ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 300 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 8.000 θέσεις εργασίας- Όλες οι λεπτομέρειες

Στουρνάρας: Έτος καμπής για την ελληνική οικονομία το 2026 – Απαιτείται πολιτική σταθερότητα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:47 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Αττική: Συνελήφθη 31χρονος για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή και εξύβριση μέσω διαδικτύου – Έστειλε σε άνδρα βίντεο κρατώντας μαχαίρι 

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται γ...
16:05 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Βάρη: Αυτοκίνητα στη λάσπη, ανατράπηκε πυροσβεστικό – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Οι κάτοικοι της Βάρης μετρούν τις πληγές από την κακοκαιρία που έπληξε άγρια την περιοχή τους....
15:55 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία στην Αττική: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Γλυφάδας   

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης...
15:15 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Καστοριά: Ταυτοποιήθηκαν 19 μέλη κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε

Πολυμελή σπείρα τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για κλοπές αυτοκινήτων από διάφορες περιοχές ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι