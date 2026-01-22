Μήνυμα Δένδια στην Άγκυρα: Δεν μπορεί η Ελλάδα να μένει σιωπηρή απέναντι σε μια πρόκληση – Μονομερές δικαίωμά μας η επέκταση των υδάτων

Ηχηρά μηνύματα στην Άγκυρα έστειλε ο Νίκος Δένδιας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το casus belli κατά της χώρας μας και δηλώνοντας ότι τα 12 μίλια είναι μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή “10 Παντού”, εξήγησε ότι η Αθήνα φροντίζει να κρατά υπεύθυνη και σοβαρή στάση για να διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας για τη στιγμή που η Τουρκία θα αποφασίσει να συνομιλήσει αποδεχόμενη το Διεθνές Δίκαιο. Ξεκαθάρισε, όμως, ότι θα ήταν το μεγαλύτερο λάθος για την Αθήνα να επιτρέψει στην Άγκυρα να έχει την ψευδαίσθηση «ότι μπορεί να μας επιβάλει σιγή, ότι θα αποδεχθούμε το casus belli».

Συγκεκριμένα, για το ότι αποτελεί «κόκκινο πανί» για την Τουρκία και σύμφωνα με την Άγκυρα είναι αυτός που δεν επιτρέπει σε Μητσοτάκη-Γεραπετρίτη να κλείσουν συμφωνίες είπε: «Όλα αυτά δεν αντέχουν σε κριτική. Αυτό που εγώ πάντα εκφράζω είναι η εθνική θέση και αυτή εκφράζουν ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Εξωτερικών και οι προκάτοχοί τους. Αυτό που λέω όταν δέχομαι αυτά τα ερεθίσματα από την άλλη πλευρά του Αιγαίου είναι ότι αυτό που δεν μπορούν να πετύχουν, είναι να σιγήσουμε».

«Η Ελλάδα ούτε απειλεί, ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει. Δεν μπορεί όμως να μένει σιωπηλή σε μία πρόκληση όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά απέναντι στο διεθνές δίκαιο. Αν η τουρκική πλευρά θελήσει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, βεβαίως και θα απλώσουμε το χέρι αλλά μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και όχι δια της επιβολής του ισχυρού. Και εν πάση περιπτώσει η επιβολή του ισχυρού, προϋποθέτει και έναν ανίσχυρο. Εμείς δεν είμαστε ανίσχυροι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Για την κριτική που ασκείται στον ίδιο από την Άγκυρα είπε ότι «η επέμβαση στα εσωτερικά μιας χώρας δεν είθισται. Η Τουρκία έχει εσωτερική πολιτική ζωή. Ο Φιντάν και άλλοι αναφέρονται ως υποψήφιοι διάδοχοι του Ερντογάν. Αυτό θα μπορούσαμε να το επιστρέψουμε και να πούμε ότι αυτά είναι παιχνίδια της τουρκικής πολιτικής εσωτερικής ζωής, αλλά δεν το κάνουμε γιατί είμαστε σοβαροί και σεβόμαστε του κανόνες. Θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα ότι κάποια στιγμή, όταν από τη άλλη πλευρά του Αιγαίου φωνές που σέβονται το διεθνές δίκαιο και θέλουν να πλησιάσουν την Ευρώπη και τη Δύση τότε θα έχουμε αφήσει ανοιχτούς τους δίαυλους επικοινωνίας».

«Πρέπει να μιλάς αλλά πρέπει και να απαντάς. Δεν μπορείς απέναντι στην απειλή, εσύ να μένεις σιωπηρός. Δεν μπορεί απέναντι στη διεκδίκηση, εσύ να δέχεται να αποτελεί αυτό αντικείμενο συζήτησης» ανέφερε, τονίζοντας πως απαντάμε επαρκώς στην Τουρκία. «Η χώρα σε αυτά τα θέματα έχει εθνικές γραμμές και όχι κομματικές και αυτές μέσα σε πλαίσιο ομόνοιας και κοινής κατανόηση πρέπει διαρκώς να επαναλαμβάνουμε. Ένα πράγμα δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην άλλη πλευρά γιατί επικίνδυνο και για εμάς και για την Τουρκία: Την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να μας επιβάλει σιγή, να αποδεχθούμε σιωπηρά το casus belli ως μια νορμάλ κατάσταση».

«Προσόν μας είναι η ηρεμία στις απαντήσεις και στο ύφος, αλλά η σταθερότητα και η διαχρονικότητα στις θέσεις. Δεν υπάρχει μία πολιτική του ενός και μία πολιτική του άλλου. Έχουμε μία ενιαία εθνική στάση, και αυτή θα τηρήσουμε στη ΝΔ, αλλά είμαι πεπεισμένος και όλα τα ελληνικά κόμματα», συνέχισε.

Για το πότε θα επεκταθούν τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, τόνισε ότι «Το έχουμε κάνει στο Ιόνιο. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα επιφυλάσσει στον εαυτό της και μόνο σε αυτόν το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων γιατί είναι σκληρός πυρήνας της εθνικής κυριαρχίας. Το πότε θα το κάνουμε είναι μια στάθμιση εθνικού συμφέροντος. Είναι δικαίωμα κυριαρχίας, μονομερές δικαίωμα».

«Πολλοί θεωρούν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είναι σκληρός και η αντιπολίτευση είναι συμπαθής, με θέσεις πιο κοντά στο διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει να σας πω ότι σε πολλά θέματα η τουρκική αντιπολίτευση είναι χειρότερη. Διότι ο Ερντογάν σε πολλά θέματα έχει ακολουθήσει μία γραμμή που μου επιτρέπει να σκεφτώ ότι υπό όρους και προϋποθέσεις θα ήθελε να λυθεί η ελληνοτουρκική διαφορά. Άρα πρέπει να παρατηρούμε την ευθύνη στην ολότητά της», σχολίασε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Για τις θέσεις που έχουν εκφράσει κατά καιρούς οι Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Δένδιας είπε πως «έχω απεριόριστο σεβασμό στις απόψεις τους και δεν σας κρύβω ότι συνομιλώ και με τους δύο. Βεβαίως συνομιλώ με τον κ. Σαμαρά του μίλησα προχθές επ’ ευκαιρία της γιορτής του».

«Από κει και πέρα, έρχομαι τώρα στο ζήτημα του casus belli. Αυτό το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι η ορθή προσέγγιση -και νομίζω ότι εκφράζονται- είναι ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε το casus belli ως στοιχείο συζήτησης, ή λήψης απόφασης, ή συνεννόησης με την Τουρκία, ως αποδεκτό. Δηλαδή δεν μπορούμε, όταν καθόμαστε στο τραπέζι, η Τουρκία να μας πει: Δεν θα επεκτείνεις χωρικά ύδατα, γιατί εγώ έχω εκπέμψει απειλή πολέμου εναντίον σου. Πρώτον, δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Μπορούμε ίσως να ενημερώσουμε. Μπορούμε ίσως να εξηγήσουμε σκεπτικό. Αλλά δεν μπορούμε να συζητήσουμε για να διαπραγματευθούμε με την Τουρκία το Διεθνές Δίκαιο τι προβλέπει. Προβλέπει το δικαίωμα χωρικών υδάτων έως 12 μίλια. Είναι δικαίωμα της κυριαρχίας μας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είναι ο ίδιος αυτός που θα υπερασπίσει τον Αντώνη Σαμαρά για έναν πολύ απλό λόγο. «Ο Αντώνης Σαμαράς δεν χρειάζεται τη δική μου υπεράσπιση. Είναι υπερεπαρκέστατος για να υπερασπίσει τον εαυτό του. Έχει υπάρξει Υπουργός Εξωτερικών, έχει υπάρξει Πρωθυπουργός σε δυσχερέστατες στιγμές για τη χώρα, κράτησε τη χώρα στο ευρώ… Αυτά δεν είναι πράγματα που ξεχνιούνται».

Για τον ρόλο των ΗΠΑ και το Ισραήλ

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε και στον ρόλο που διαδραματίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι «γνωρίζουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Ελλάδα και γνωρίζουν τι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί. Και γνωρίζουν επίσης ότι η Ελλάδα εφαρμόζει επαρκώς και το Διεθνές Δίκαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν υπογράψει την UNCLOS, διότι τότε το Κογκρέσο δεν την είχε επικυρώσει, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχονται απολύτως την UNCLOS».

«Οι θέσεις του Διεθνούς Δικαίου όπως τις προσλαμβάνει η Ελληνική Δημοκρατία, είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις θέσεις στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Μάλιστα πολλές φορές κατηγορείται η Κίνα, για όσα κάνει στη Νότια Σινική Θάλασσα, ακριβώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς επί τη βάσει αυτού του Διεθνούς Δικαίου και με τον ίδιο τρόπο που ερμηνεύεται το Διεθνές Δίκαιο από εμάς και από όλες τις – σχεδόν όλες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δυστυχώς η Τουρκία είναι μία από αυτές – χώρες αυτού του πλανήτη. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξέρουν πάρα πολύ καλά τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Βεβαίως, καταλαβαίνω ότι αν δεις τα πράγματα από τη γωνία της Ουάσιγκτον, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμβεί είναι να υπάρχει αναταραχή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά ούτε η Ελλάδα θέλει αναταραχή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλει το καθεστώς που επιτρέπει και επιβάλλει το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό είναι κοινός τόπος».

Για το κατά πόσο οι τελευταίες «κινήσεις» του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να ωθήσουν σε αντίστοιχες -εναντίον της Ελλάδας- τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι «θεωρώ ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν πλέον είναι επικεφαλής, είτε ως Πρωθυπουργός είτε ως Πρόεδρος, της μεγάλης αυτής γειτονικής μας χώρας για πολλά χρόνια. Και έχει αποκτήσει εξαιρετική εμπειρία. Και μας ξέρει και καλά. Κατά συνέπεια ο Πρόεδρος Ερντογάν γνωρίζει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να ανεχθεί η Ελληνική Δημοκρατία. Και είμαι σίγουρος ότι, καταλαβαίνοντας την πραγματικότητα, θα λειτουργήσει πάντοτε ανάλογα».

«Υπάρχει μια ευρύτερη βιβλιογραφία για το δόγμα Monroe, κατά το δόγμα Monroe το οποίο αποδίδεται στον Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ δεν θεωρώ ότι θέλει να επιβάλει ένα νέο δόγμα. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει έναν δικό του τρόπο διαπραγμάτευσης και λειτουργεί με έναν τρόπο για να πετύχει το μέγιστο μέσα από αυτή τη διαπραγμάτευση. Νομίζω και η τελευταία συνάντηση ή τοποθέτηση στο Νταβός χθες, επιβεβαιώνει ακριβώς μια τέτοια προσέγγιση. Αλλά ανεξάρτητα από όλα αυτά, η πατρίδα μας και η πολιτική της δεν ετεροπροσδιορίζεται. Ούτε από την υπερδύναμη – την οποία σεβόμαστε βεβαίως, είμαστε σύμμαχοι επί δεκαετίες – ούτε από οιονδήποτε άλλον. Εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή θέση. Και επίσης έχουμε ένα πρόγραμμα, τη λέμε «Ατζέντα 2030», ώστε να μπορούν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να βοηθήσουν την πατρίδα μας, την κοινωνία μας, να είναι εκεί ώστε να μπορούμε να υπερασπιστούμε αυτή τη θέση, η οποία είναι θέση Διεθνούς Δικαίου. Όποιος λοιπόν σκεφτεί ότι μπορεί να μας επιβάλει κάτι άλλο, θα πρότεινα, θα παρακαλούσα να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε στην Αθήνα προ ημερών με τον Ισραηλινό ομόλογό του και τις δηλώσεις του στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν όπου ο Ίσραελ Κατζ αναφέρθηκε στο Αιγαίο. Απαντώντας ο Νίκος Δένδιας, αρχικά ξεκαθάρισε πως δεν είναι ο ίδιος που θα ερμηνεύσει τη δήλωση Κατς, σημειώνοντας ότι «τον κύριο Κατς τον ξέρω πολλά χρόνια, προφανώς… και ούτε τον διέκοψα, ούτε διαφώνησα. Κυρίως το δεύτερο. Όταν διαφωνώ με ό,τι ακούω… διακόπτω… Αλλά, κοιτάξτε. Και είναι βέβαιο. Έχουμε μία… έχουμε μια κατανόηση με το κράτος του Ισραήλ».

Εξηγώντας, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν δημιουργεί κατανοήσεις για να τις στρέψει κατά κάποιου, «εάν όμως οιοσδήποτε, βιαίως, προσπαθεί να καταλύσει την τάξη ή να αλλάξει τους κανόνες, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι’ αυτό. Εμείς αυτό το οποίο διακηρύσσουμε urbi et orbi είναι ότι εμείς εφαρμόζουμε κανόνες. Μακάρι να έρθει η στιγμή, το εύχομαι ειλικρινά σας λέω, η Τουρκία να είναι μέρος μιας τέτοιας κατανόησης. Ούτε η Ελλάδα, ούτε η Κύπρος, ούτε το Ισραήλ, ούτε η Αίγυπτος, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η οιαδήποτε άλλη χώρα θέλουν να αποκλείσουν την Τουρκία».

«Το Ισραήλ έχει ενδείξεις, για να μην πω αποδείξεις, ότι κάποια άλλα κράτη στην περιοχή, υποστηρίζουν τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και υποστηρίζουν τη Χαμάς, από κει και πέρα τι περιμένει κανείς να κάνει το Ισραήλ; Να το δεχθεί ως κάτι το λογικό; Να το δεχθεί ως κάτι το αποδεκτό; Η Μουσουλμανική Αδελφότητα είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για την περιοχή μας, δεν είναι μόνο πρόβλημα για ένα κράτος της περιοχής μας. Εάν η Μουσουλμανική Αδελφότητα είχε επικρατήσει στην Αίγυπτο, τότε η Αίγυπτος θα είχε συμφωνήσει με την Τουρκία, πέραν του Διεθνούς Δικαίου, και από κει και πέρα η Ελλάδα θα βρισκόταν απέναντι σ’ έναν εγκλωβισμό».

Σχετικά με τα καρφιά Γεωργιάδη ότι υπάρχουν υπουργοί που κρύβονται και το αν βλέπει τον εαυτό του κάποια στιγμή υποψήφιο σε μια κούρσα διαδοχής, απάντησε ότι «νομίζω ότι υπερασπίζομαι το έργο μου και το έργο της κυβέρνησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και σε οποιονδήποτε… σε οποιαδήποτε μέτρηση, νομίζω ότι φαίνεται ότι ο τομέας της Άμυνας έχει μια πολύ μεγαλύτερη αποδοχή από τη συνολική αποδοχή που έχει το έργο μας. Όχι επειδή δεν κάνουμε έργο ίσως και σε άλλους τομείς το ίδιο σημαντικό και το ίδιο καλό, αλλά ίσως επειδή αυτό το έργο έχει επικοινωνηθεί με έναν επαρκέστερο τρόπο. Κατά συνέπεια νομίζω ότι το καθήκον μου ως Υπουργός της Κυβέρνησης το κάνω με το παραπάνω. Αυτό που θα ήθελα επίσης να επισημάνω είναι την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Υπουργός Άμυνας, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών, έχουν έναν ειδικό ρόλο, ένα πολύ πιο βαρύ και θεσμικό ρόλο τον οποίο πρέπει να υπηρετήσουν. Σ’ αυτούς τους τομείς, η κοινωνία, τα κόμματα πρέπει να `ναι ενωμένα. Ο Υπουργός Άμυνας πρέπει να μιλάει σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών, εξ ονόματος της χώρας. Όχι εξ ονόματος ενός κόμματος ή έστω και μιας κυβέρνησης».