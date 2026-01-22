Ρούτε: Πρότεινε την παροχή στις βάσεις των ΗΠΑ στην Γροιλανδία καθεστώτος ανάλογου προς αυτό που έχουν οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πρότεινε τη μεταβίβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες της κυριαρχίας της βάσης του Πιτουφίκ που βρίσκεται στη βόρεια Γροιλανδία, με βάση το καθεστώς των δύο βρετανικών κυρίαρχων βάσεων που υπάρχουν από το 1960 στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο Ακρωτήρι και στην Δεκέλεια.

Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμα της η γαλλική εφημερίδα Le Monde σημειώνοντας ότι η πρόταση αυτή διαμορφώθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Κυριακή ο Ρούτε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η γαλλική εφημερίδα επισημαίνει επίσης ότι η συμφωνία ασφαλείας του 1951 ανάμεσα στη Δανία και τις ΗΠΑ, που αναθεωρήθηκε το 2004, παρέχει σημαντικές εξουσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφορικά με τη βάση του Πιτουφίκ, αλλά όχι την «κυριαρχία».

Σύμφωνα, τέλος, με τους New York Times, η Δανία θα μπορούσε να παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ίδρυση νέων στρατιωτικών βάσεων υπό αμερικανική κυριαρχία.

16:30 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Αιχμές Ζελένσκι: Πολύ συχνά στην Ευρώπη κάτι άλλο είναι πιο επείγον από τη δικαιοσύνη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε την έλλειψη προόδου όσον αφορά τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου γ...
15:45 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ντάβος: Ο Τζάρεντ Κούσνερ παρουσίασε το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα – Οι τέσσερις φάσεις του «Master Plan» 25 δισ. δολαρίων

Ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Τζάρετ Κούσνερ, παρουσίασε το όραμά του για τη Γάζα στη...
15:25 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι – «Πολύ καλές οι συνομιλίες, όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Η συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζε...
14:57 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Ισχυρίζεται ότι θα τερματίσει τον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας «σύντομα» ενώ παράλληλα εγκαινιάζει το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτ...
