Αττική: Συνελήφθη 31χρονος για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή και εξύβριση μέσω διαδικτύου – Έστειλε σε άνδρα βίντεο κρατώντας μαχαίρι 

Enikos Newsroom

κοινωνία

ιντερνετ διαδίκτυο
Φωτογραφία: Unsplash

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή και εξύβριση κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία ημεδαπού στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία διαχειριστής προφίλ σε διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας προέβαινε σε απειλές και εξυβρίσεις σε βάρος του μέσω γραπτών μηνυμάτων, ενώ, παράλληλα, απέστειλε οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο παρουσιαζόταν να κρατάει μαχαίρι, εκφράζοντας απειλές για τη ζωή του.

Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, καθώς και αλληλογραφία με την εταιρεία της διαδικτυακής πλατφόρμας, στο πλαίσιο των οποίων ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος.

Κατόπιν αυτών, πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε ο 31χρονος σε περιοχή της Αττικής, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι και κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

