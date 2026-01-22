Κακοκαιρία: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Τήλου

  • Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκε ο Δήμος Τήλου, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί την Τετάρτη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές και κατοικίες.
  • Το αίτημα αφορούσε τις εκτεταμένες φθορές που σημειώθηκαν σε διάφορα σημεία του νησιού, με πιο σοβαρές εκείνες στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής Λιβάδια, όπου ο πεζόδρομος έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.
  • Με την κήρυξη της περιοχής σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, ο Δήμος Τήλου επιδιώκει την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μηχανισμών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και η προστασία των κατοίκων και επισκεπτών.
Κακοκαιρία: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Τήλου

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκε ο Δήμος Τήλου, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί την Τετάρτη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Η απόφαση ελήφθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, ύστερα από κατεπείγον αίτημα της δημάρχου Τήλου, Μαρίας Γρ. Καμμά, όπως γνωστοποίησε ο Δήμος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αίτημα αφορούσε τις εκτεταμένες φθορές που σημειώθηκαν σε διάφορα σημεία του νησιού, με πιο σοβαρές εκείνες στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής Λιβάδια, όπου ο πεζόδρομος έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών.

Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι με την κήρυξη του νησιού σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, ενεργοποιούνται άμεσα οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία του αστικού ιστού. «Το αίτημα αφορά τις εκτεταμένες ζημιές που έχουν προκληθεί σε υποδομές του νησιού, με ιδιαίτερη σοβαρότητα στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής Λιβάδια. Με την κήρυξη της περιοχής σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, ο Δήμος Τήλου επιδιώκει την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μηχανισμών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και η προστασία των κατοίκων και επισκεπτών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η απόφαση της Πολιτικής Προστασίας αφορά την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από τις έντονες βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους που προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και διαβρώσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού. Η κήρυξη ισχύει από την ημέρα εκδήλωσης των φαινομένων και για διάστημα τριών μηνών, έως και τις 21 Απριλίου 2026, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμος Τήλου ενημερώνει ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα παρέχει συνεχή ενημέρωση για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο της αποκατάστασης και της προστασίας των κατοίκων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης…

Δημοσιεύτηκε από Γραφείο Τύπου Δήμου Τήλου στις Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

