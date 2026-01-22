Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026 – Τέσσερα χρυσά αγαλματίδια διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

Όσκαρ
Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1), τις υποψηφιότητες των 98ων βραβείων Όσκαρ, που θα απονεμηθούν στις 15 Μαρτίου του 2026.

H Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου θα διεκδικήσει τέσσερα χρυσά αγαλματίδια, καθώς είναι υποψήφια για καλύτερη ταινία, διασκευασμένο σενάριο, α’ γυναικείου ρόλου και καλύτερη πρωτότυπη μουσική επένδυση.

H ταινία «Sinners» του Ryan Coogler έλαβε 16 υποψηφιότητες, καταρρίπτοντας το ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες που έχει λάβει ποτέ μια ταινία. Ο τίτλος αυτός ανήκε προηγουμένως σε τρεις ταινίες που έλαβαν από 14 υποψηφιότητες: All About Eve, Titanic και La La Land.

Η ταινία «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson, που προηγουμένως θεωρούνταν η φαβορί για το βραβείο καλύτερης ταινίας της χρονιάς, ακολουθεί από κοντά το Sinners με 12 υποψηφιότητες. Η ταινία «Sentimental Value» του Joachim Trier, απέσπασε 9 υποψηφιότητες, ενώ η ταινία «Marty Supreme» του Josh Safdie —με τον πιθανό νικητή του βραβείου καλύτερου ηθοποιού Timothée Chalamet— απέσπασε 8 υποψηφιότητες.

Οι υποψήφιοι και στις 24 κατηγορίες των Όσκαρ —συμπεριλαμβανομένης της ολοκαίνουργιας κατηγορίας για το καλύτερο καστ— ανακοινώθηκαν από τους ηθοποιούς Ντανιέλ Μπρουκς (η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ το 2024) και Λιούις Πούλμαν στο Samuel Goldwyn Theater στο Μπέβερλι Χιλς.

Η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ, την οποία θα παρουσιάσει για άλλη μια φορά ο παρουσιαστής talk show και μεγιστάνας των podcast Conan O’Brien, θα μεταδοθεί στις 15 Μαρτίου από το ABC, το κανάλι που θα σταματήσει να μεταδίδει την τελετή το 2029, όταν τα Όσκαρ θα αρχίσουν να μεταδίδονται μέσω YouTube.

Όσκαρ: Δείτε την πλήρη λίστα με όλες τις υποψηφιότητες υποψηφίους

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες (η λίστα ανανεώνεται):

Καλύτερη Ταινία

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Sinners
  • Wagner Maura, The Secret Agent

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, If I had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renate Reinsve, Sentimental Value
  • Emma Stone, Bugonia

Σκηνοθεσία

  • Chloé Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supreme
  • Joaquim Trier, Sentimental Value
  • Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
  • Ryan Coogler, Sinners

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

  • Benicio Del Toro, One Battle After Another
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Sinners
  • Sean Penn, One Battle After Another
  • Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

  • Elle Fanning, Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
  • Amy Madigan, Weapons
  • Wunmi Mosaku, Sinners
  • Teyana Taylor, One Battle After Another

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting through Rocks
  • Mr. Nobody against Putin
  • The Perfect Neighbor

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Μοντάζ

  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • F1: The Movie
  • Sinners
  • Sentimental Value

Ξενόγλωσση Ταινία

  • The Secret Agent (Brazil)
  • It Was Just An Accident (France)
  • Sentimental Value (Norway)
  • Sirât (Spain)
  • The Voice of Hind Rajab (Tunisia)

Τραγούδι

  • Golden, KPop Demon Hunters
  • I Lied to You, Sinners
  • Train Dreams, Train Dreams
  • Dear Me from Diane Warren: Relentless
  • Sweet Dreams Of Joy from Viva Verdi!

Σκηνογραφία

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Ήχος

  • F1: The Movie
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Sirât

Οπτικά Εφέ

  • Avatar: Fire and Ash
  • Sinners
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus

Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

  • Frankenstein
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • Kokuho
  • The Ugly Stepsister

Kαλύτερη πρωτότυπη μουσική επένδυση

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners

Σενάριο (Διασκευασμένο)

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Train Dreams

Σενάριο (Πρωτότυπο)

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sinners

Ενδυματολογία

  • Avatar
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

  • Arco
  • Elio
  • Kpop Demon Hunters
  • Little Amelie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Casting

  • Sinners
  • One Battle After Another
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • The Secret Agent

Διεύθυνση Φωτογραφίας

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ψωμί του τοστ, παγωτό και άλλες τροφές που κάνουν κακό στο έντερο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Οι ΗΠΑ εκτός ΠΟΥ: Επίσημη αποχώρηση με πολιτικές και υγειονομικές συνέπειες

ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 300 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 8.000 θέσεις εργασίας- Όλες οι λεπτομέρειες

Στουρνάρας: Έτος καμπής για την ελληνική οικονομία το 2026 – Απαιτείται πολιτική σταθερότητα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:54 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

«Το σόι σου» – Ευθύμης Ζησάκης: «Θα υπάρξει συνέχεια με τον Άρη και τη Μπέλα»

Ο Ευθύμης Ζησάκης, ο απρόβλεπτος Άρης από «Το σόι σου», ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κα...
16:15 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

«Οι Αθώοι»: Γνωρίστε τους 3 βασικούς χαρακτήρες της μεγάλης παραγωγής του MEGA

Μια από μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκε ποτέ στη νεοελληνική λογοτεχνία ζωντανεύει στ...
15:40 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

MasterChef 2026: Απόψε οι τελευταίοι υποψήφιοι δίνουν τη μαγειρική τους μάχη

Οι auditions του MasterChef 10 φτάνουν στο τέλος τους. Κάθε διαγωνιζόμενος είναι αποφασισμένος...
12:10 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Θύμωσες με κάτι που έγραψαν για εμένα» – Δείτε βίντεο με την αγκαλιά της Φαίης Σκορδά

Επέστρεψε στην εκπομπή «Buongiorno» ο Ανδρέας Μικρούτσικος μετά την αδιαθεσία του και η Φαίη Σ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι