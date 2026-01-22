Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026 – Τέσσερα χρυσά αγαλματίδια διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1), τις υποψηφιότητες των 98ων βραβείων Όσκαρ, που θα απονεμηθούν στις 15 Μαρτίου του 2026.
H Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου θα διεκδικήσει τέσσερα χρυσά αγαλματίδια, καθώς είναι υποψήφια για καλύτερη ταινία, διασκευασμένο σενάριο, α’ γυναικείου ρόλου και καλύτερη πρωτότυπη μουσική επένδυση.
H ταινία «Sinners» του Ryan Coogler έλαβε 16 υποψηφιότητες, καταρρίπτοντας το ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες που έχει λάβει ποτέ μια ταινία. Ο τίτλος αυτός ανήκε προηγουμένως σε τρεις ταινίες που έλαβαν από 14 υποψηφιότητες: All About Eve, Titanic και La La Land.
Η ταινία «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson, που προηγουμένως θεωρούνταν η φαβορί για το βραβείο καλύτερης ταινίας της χρονιάς, ακολουθεί από κοντά το Sinners με 12 υποψηφιότητες. Η ταινία «Sentimental Value» του Joachim Trier, απέσπασε 9 υποψηφιότητες, ενώ η ταινία «Marty Supreme» του Josh Safdie —με τον πιθανό νικητή του βραβείου καλύτερου ηθοποιού Timothée Chalamet— απέσπασε 8 υποψηφιότητες.
Οι υποψήφιοι και στις 24 κατηγορίες των Όσκαρ —συμπεριλαμβανομένης της ολοκαίνουργιας κατηγορίας για το καλύτερο καστ— ανακοινώθηκαν από τους ηθοποιούς Ντανιέλ Μπρουκς (η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ το 2024) και Λιούις Πούλμαν στο Samuel Goldwyn Theater στο Μπέβερλι Χιλς.
Η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ, την οποία θα παρουσιάσει για άλλη μια φορά ο παρουσιαστής talk show και μεγιστάνας των podcast Conan O’Brien, θα μεταδοθεί στις 15 Μαρτίου από το ABC, το κανάλι που θα σταματήσει να μεταδίδει την τελετή το 2029, όταν τα Όσκαρ θα αρχίσουν να μεταδίδονται μέσω YouTube.
Όσκαρ: Δείτε την πλήρη λίστα με όλες τις υποψηφιότητες υποψηφίους
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες (η λίστα ανανεώνεται):
Καλύτερη Ταινία
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Α΄ Ανδρικός Ρόλος
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Maura, The Secret Agent
Α΄ Γυναικείος Ρόλος
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Emma Stone, Bugonia
Σκηνοθεσία
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Joaquim Trier, Sentimental Value
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Ryan Coogler, Sinners
Β΄ Ανδρικός Ρόλος
- Benicio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Sinners
- Sean Penn, One Battle After Another
- Stellan Skarsgard, Sentimental Value
Β΄ Γυναικείος Ρόλος
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another
Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting through Rocks
- Mr. Nobody against Putin
- The Perfect Neighbor
Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Μοντάζ
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- F1: The Movie
- Sinners
- Sentimental Value
Ξενόγλωσση Ταινία
- The Secret Agent (Brazil)
- It Was Just An Accident (France)
- Sentimental Value (Norway)
- Sirât (Spain)
- The Voice of Hind Rajab (Tunisia)
Τραγούδι
- Golden, KPop Demon Hunters
- I Lied to You, Sinners
- Train Dreams, Train Dreams
- Dear Me from Diane Warren: Relentless
- Sweet Dreams Of Joy from Viva Verdi!
Σκηνογραφία
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Ήχος
- F1: The Movie
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirât
Οπτικά Εφέ
- Avatar: Fire and Ash
- Sinners
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Μακιγιάζ και Κομμώσεις
- Frankenstein
- Sinners
- The Smashing Machine
- Kokuho
- The Ugly Stepsister
Kαλύτερη πρωτότυπη μουσική επένδυση
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Σενάριο (Διασκευασμένο)
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Σενάριο (Πρωτότυπο)
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Ενδυματολογία
- Avatar
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
- Arco
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- Little Amelie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Casting
- Sinners
- One Battle After Another
- Hamnet
- Marty Supreme
- The Secret Agent
Διεύθυνση Φωτογραφίας
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams