MasterChef 2026: Απόψε οι τελευταίοι υποψήφιοι δίνουν τη μαγειρική τους μάχη

Οι auditions του MasterChef 10 φτάνουν στο τέλος τους. Κάθε διαγωνιζόμενος είναι αποφασισμένος να υπερβεί τον εαυτό του, προκειμένου να αποσπάσει τουλάχιστον δύο πολυπόθητα «ΝΑΙ», από τους τρεις κορυφαίους chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο και να συνεχίσει την πορεία του στον μεγαλύτερο μαγειρικό διαγωνισμό.

Απόψε, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, η αγωνία κορυφώνεται! Οι τελευταίοι υποψήφιοι δίνουν τη μαγειρική τους μάχη και διεκδικούν μια θέση στην κουζίνα του MasterChef 10! Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει αυτή την ευκαιρία να χαθεί! Είναι η στιγμή να αποδείξουν ότι όχι μόνο το θέλουν περισσότερο από τους άλλους, αλλά και ότι μπορούν!

Άλλοι παίζουν για να κερδίσουν και άλλοι για να μη χάσουν, στο μυαλό όλων, όμως, υπάρχει μόνο μία σκέψη: να φύγουν από την κουζίνα φορώντας τη λευκή ποδιά!

Ο ανταγωνισμός και η ένταση «χτυπάνε» κόκκινο! Το παραμικρό λάθος μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο. Η ψυχραιμία, η προσήλωση στον στόχο και η μαγειρική ικανότητα, είναι τα στοιχεία που θα καθορίσουν ποιοι θα προχωρήσουν και ποιοι θα μείνουν πίσω.

