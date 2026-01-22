«Kennedy»: Νέα σειρά για την οικογένεια Κένεντι

  • Νέα δραματική σειρά με τίτλο «Kennedy» και θέμα την ιστορία της δυναστείας των Κένεντι αναμένεται στο Netflix.
  • Η σειρά θα βασίζεται στη βιογραφία του Φρέντερικ Λόγκεβαλ «JFK: Coming Of Adult In The American Century, 1917-1956» και διαφημίζεται ως μια αμερικανική εκδοχή του The Crown.
  • Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει ως ο Τζο Κένεντι ο πρεσβύτερος, ενώ το ιστορικό δράμα μεταφέρει τους θεατές στη δεκαετία του 1930.
Enikos Newsroom

Media

Ρόμπερτ Φ. Κένεντι
Φωτογραφία: AP

Νέα δραματική σειρά με τίτλο «Kennedy» και θέμα την ιστορία της δυναστείας των Κένεντι αναμένεται στο Netflix.

Η σειρά θα βασίζεται στη βιογραφία του Φρέντερικ Λόγκεβαλ «JFK: Coming Of Adult In The American Century, 1917-1956» και θα ακολουθεί την παιδική ηλικία του Κένεντι μέχρι τη θητεία του ως γερουσιαστής.

Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά ως ο Τζο Κένεντι ο πρεσβύτερος, ο πατριάρχης της οικογένειας. Μαζί με τον Φασμπέντερ πρωταγωνιστούν οι Λόρα Ντόνελι ως Ρόουζ Κένεντι, Νικ Ρόμπινσον ως Τζο Κένεντι Τζούνιορ και Τζόσουα Μέλνικ ως Τζακ Κένεντι.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Μπεν Μάιλς ως Έντι Μουρ, η Λύντια Πέκαμ ως Ρόζμαρι Κένεντι, η Σόρα Λάιτφουτ-Λέον ως Κικ Κένεντι, ο Κόουλ Ντόμαν ως Λεμ Μπίλινγκς και η Ίμοτζεν Πουτς ως Γκλόρια Σουάνσον.

Η σειρά διαφημίζεται ως μια αμερικανική εκδοχή του The Crown.

Το ιστορικό δράμα ξεκινά πολύ προτού ζήσει ένας Κένεντι στον Λευκό Οίκο. Αντίθετα μεταφέρει τους θεατές στη δεκαετία του 1930, καθώς ο Τζο ο πρεσβύτερος, η σύζυγός του Ρόουζ και τα εννέα παιδιά τους αρχίζουν να προσελκύουν την προσοχή ενός έθνους.

Ο δημιουργός της σειράς Castle Rock, Σαμ Σο είναι υπεύθυνος παραγωγής και εκτελεστικός παραγωγός και ο Τόμας Βίντερμπεργκ θα σκηνοθετήσει το πρώτο και το τελευταίο επεισόδιο.

Η ιστορία των Κένεντι είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην αμερικανική μυθολογία – κάπου ανάμεσα στον Σαίξπηρ και το The Bold and the Beautiful δήλωσε ο Σαμ Σο. Αλλά η εκπληκτική, διαφορετική βιογραφία του Φρέντρικ Λόγκεβαλ ρίχνει φως στις ανθρώπινες προσπάθειες και τα βάρη πίσω από τον μύθο, αποκαλύπτοντας πολλά για το τώρα, πώς φτάσαμε εδώ και πού πηγαίνουμε και στους ίδιους τους Κένεντι. Είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να εξερευνήσω αυτό το έπος μιας οικογένειας και ενός κόσμου σε μετάβαση, υπογράμμισε.

