ΕΟΔΥ: 613 νέες εισαγωγές, 23 νέα σοβαρά κρούσματα και 7 θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από γρίπη στο χρονικό διάστημα (12 Ιανουαρίου 2026 – 18 Ιανουαρίου 2026) και έξι από κορονοϊό, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ.

Ο αριθμός των νοσηλειών παρουσιάζει μείωση τόσο για τη γρίπη όσο και για τον κορονοϊό.

Αναλυτικά

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV-2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 03/2026 καταγράφηκαν 138 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=189).

Από την αρχή του καλοκαιριού του 2025 καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 03/2026 καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση και έξι νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2024 μέχρι την εβδομάδα 03/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 414.

Από το τέλος της άνοιξης του 2025 και μετά, καταγράφεται σταδιακή άνοδος του παραλλαγμένου στελέχους XFG, που εμφανίζεται να είναι το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις από τις αρχές Ιουλίου.

Κατά την εβδομάδα 03/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε περαιτέρω μείωση την εβδομάδα 03/2026, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Επίσης, στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών γρίπης από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίαζαν ανοδική τάση μετά την εβδομάδα 48/2025, ενώ την εβδομάδα 03/2026 σημειώθηκε μείωση (613 νέες εισαγωγές έναντι 871 την εβδομάδα 02/2026).

Κατά την εβδομάδα 03/2026 καταγράφηκαν 23 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και επτά νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά 13 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνίες εισαγωγής εντός των προηγούμενων εβδομάδων, καθώς και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη εντός της εβδομάδας 02/2026.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 03/2026 έχουν καταγραφεί 81 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 23 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2024 έως την εβδομάδα 03/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη ανέρχονται σε 170.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 03/2026, μεταξύ 2.758 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 485 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 484 τύπου Α και ένα τύπου Β.

Από τα 323 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 228 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 95 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός. Ο ΕΟΔΥ κάνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση κατά της γρίπης, έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντιιϊκής αγωγής, καθώς και για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Επιπλέον, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.

Κατά την εβδομάδα 03/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, κινούμενη ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα. Στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI η θετικότητα παρουσίασε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Δείτε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο της εβδομαδιαίας έκθεσης του ΕΟΔΥ.